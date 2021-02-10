Серия iPhone 12 по невероятным ценам от 7 518 – ты захочешь заменить свой Android на них!

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Серия iPhone 12 по невероятным ценам от 7714 - ты захочешь заменить свой Android на них!

19.03.2024 171 0

Вместо android бюджетников

Ты точно захочешь сменить свой Android на эти iPhone – серия iPhone 12 сейчас продается по очень крутым ценам на AliExpress!

Серия iPhone 12 по невероятным ценам от 7714 - ты захочешь заменить свой Android на них! – фото 1

iPhone 12 – это идеальный вариант для тех, кто хочет перейти с Android в 2024 году – потому что он имеет почти все, что понадобится пользователю. Смартфон оборудован дисплеем Super Retina XDR OLED и мощным процессором A14 Bionic для молниеносной скорости. Двойная основная камера на 12 Мп позволяет производить профессиональные фото и видео.

Единственное, что может оттолкнуть фаната Android – это 60 Гц дисплей, однако дисплей с такой же частотой обновления установлен даже в iPhone 15, поэтому если вы не понимаете, что это такое – это для вас точно не станет проблемой.

Серия iPhone 12 по невероятным ценам от 7714 - ты захочешь заменить свой Android на них! – фото 2

А для тех, кто хочет получить максимум возможностей в компактном форм-факторе, идеальным выбором станет iPhone 12 Mini. Это полноценный флагман со всеми топовыми характеристиками в корпусе с диагональю экрана всего 5,4 дюйма и сверхкрутой ценой.

Не теряйте времени и поспешите приобрести iPhone 12 или компактный iPhone 12 Mini по супервыгодным ценам:

iPhone 12 - 9 554 грн

iPhone 12 Mini - 7 714 грн

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Автор: Andrii S. Дата публикации: 19.03.2024
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Серия iPhone 12 по невероятным ценам от 7714 - ты захочешь заменить свой Android на них!