Серия iQOO Z7 запущена в Китае. Камера с OIS и мощный процессор за 230$

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Очень крутые смартфоны по демократичным ценам

Серия iQOO Z7 запущена в Китае. Модельный ряд включает в себя стандартные варианты Z7 и Z7x. Суббренд Vivo также анонсировал Z7i на внутреннем рынке на прошлой неделе.

Смартфоны iQOO Z7 и Z7x обладают одинаковым дизайном с боковым сканером отпечатков пальцев и квадратным модулем камеры на задней панели. Оба телефона имеют 6,64-дюймовый IPS-дисплей с отверстием во фронталку по центру. Оба смартфона имеют разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, адаптивную яркость и поддержку HDR10.

Что касается камер, старшая модель получила основной датчик на 64 МП с OIS и дополнительный объектив на 2 МП, а также камеру для селфи на 16 МП. iQOO Z7x имеет фронталку на 8 МП и двойную заднюю камеру на 50 МП без OIS и такую же затычку на 2 МП.

Сердцем iQOO Z7 стал процессор Snapdragon 782G (разогнанный 778G), тогда как Z7x работает на основе Snapdragon 695. Старшая версия получила 8 – 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, младшая 6 – 8 ГБ оперативной памяти и до 6 ГБ оперативной памяти накопителя. На борту есть технология виртуального расширения оперативной памяти и система жидкостного охлаждения VC.

iQOO Z7 обладает аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Z7x обладает большим аккумулятором на 6000 мАч, но максимальная скорость зарядки составляет 90 Вт. Всё это работает на базе Android 13 с оболочкой OriginOS 3.0.

Еще из любопытного хотел бы отметить наличие NFC, IR Blaster, линейный двигатель X-Axis и WiFi-6.

Цена на iQOO Z7 стартует с 232$ за базовый вариант 8/128 ГБ. Версия 8/256 ГБ стоит 246$. iQOO Z7x начинается со 188$ за версию 6/128 ГБ, а старшая на 8/256 Гб обойдется в 217$. Серия iQOO Z7 доступна в цветах Atomic Blue, Infinite Orange и Space Black.

Выйдут ли эти смартфоны на глобальный рынок, пока неизвестно. Это был бы очень крутой вариант для тех, кому нужен недорогой смартфон, а особенно бы их заценили адепты IPS, выбор смартфонов для которых все меньше с каждым годом.

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Источник: gizmochina