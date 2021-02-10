Три новации Oppo в мобильных камерах: новый RGBW-датчик, непрерывный оптический зум и новая система OIS

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Компания рассказала какими будут камеры ее новых смартфонов

Сегодня Oppo провела свою конференцию Future Imaging Technology, на которой рассказала о своих достижениях в области мобильных камер. Она представила RGBW-датчик нового поколения, сенсор непрерывного оптического увеличения и 5-осевой оптический стаб.

На рынке преобладают RGB-датчики, которые распознают красный, зеленый и синий цвета. Huawei была в числе тех, кто первой начала использовать RGBW-сенсоры, которые дополнительно получили белые субпиксели для улучшения захвата света при слабом освещении. Oppo подхватила идею с RGBW и сегодня представила сенсор нового поколения, который способен на 60% больше улавливать света и при этом уменьшает шум на 35%, чем RGB-датчики. С какими сенсорами проводилось сравнение, компания предпочла умолчать, поэтому все эти сравнения абстрактные и не очень понятно, как они получены.

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В любом случае, Oppo уверяет, что новый RGBW-датчик предлагает отличную цветопередачу, контрастность и улучшенную технологию изоляции перекрестных помех между пикселями. Оценить работу нового модуля мы сможем уже в этом году, ведь компания пообещала предложить его в своих моделях нынешнего года.

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Мало кто будет спорить о важности телеобъектива или зум-перископа. Но у них есть один серьезный недостаток — они предлагают фиксированный коэффициент масштабирования. Какие-либо отклонения от него реализуются на программном уровне, что приводит к ухудшению качества фоточек. Есть модули, которые позволяют выбирать между двумя значениями, но и здесь любые промежуточные уровни требуют вмешательства софта.

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Oppo решает проблему созданием модуля, предлагающего непрерывное оптическое увеличение. Новый датчик обеспечивает плавный переход между значениями фокусного расстояния в диапазоне от 85 мм до 200 мм, что в целом эквивалентно 3,3 и 7-кратному зуму. Плавное перемещение линз внутри камеры позволяет избежать таких проблем как дрожание, дергание, неточный баланс белого и искажение цветов.

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Еще одна новейшая разработка Oppo — 5-осевая система оптической стабилизации изображения. В ней используется метод сдвига объектива и датчика, а также данные о движении с гироскопа телефона. Сдвиг объектива используется для более постепенной стабилизации, в то время как смещение сенсора применяется в более драматических ситуациях и включает в себя возможность поворота сенсора, а также по осям X и Y.

Такая система обеспечивает в три раза лучшую стабилизацию, чем предлагают обычные модули камер с OIS. Первые смартфоны Oppo с новой системой OIS выйдут в первом квартале 2022 года.

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Источник: androidauthority