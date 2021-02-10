Серия Pixel 8 теперь поддерживает редактирование Adobe RAW: безграничные возможности для настоящих профи

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Adobe RAW для Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro ﻿﻿

Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro получили поддержку Adobe RAW. Включение поддержки RAW от Adobe для серии Pixel 8 означает, что теперь фотографы могут использовать Lightroom и Photoshop для редактирования своих файлов RAW Pixel 8 с большим контролем и точностью, чем это возможно с помощью Google Photos. Это делает высококачественные фотографии на Pixel 8 более доступными для пользователей.

Файлы изображений RAW содержат больше данных, чем файлы JPEG, что дает фотографам больше возможностей при редактировании фотографий. Хотя Pixel 8 и 8 Pro уже могут снимать в формате RAW, но особого функционала раньше не было.

Чтобы использовать поддержку Adobe RAW на Pixel 8 серии, пользователи должны иметь минимальную версию плагина 16.0.1. Они также должны убедиться, что их программы Adobe (Lightroom и Photoshop) обновлены до последней версии.

Источник: 9to5google