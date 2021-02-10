Серия Realme 8: никаких чипов MediaTek в 4G-версиях

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Появились подробности о «камнях» Realme 8 и Realme 8 Pro

Все указывает на то, что в скором времени серия Realme 7 обретет преемников. Буквально вчера компания устроила целое пресс-мероприятие только бы расхвалить 108 Мп датчик от Samsung, который получит Realme 8 Pro. И очень похоже, что это намек на то, что они готовит ответ Xiaomi на ее серию Redmi Note 10, где «прошка» и Max-версии должны предложить 108 Мп камеры.

Последние слухи указывают на то, что Realme 8 и Realme 8 Pro выйдут в версиях с поддержкой 5G и без таковой. Базовая версия удостоится чипа Snapdragon 720G, а «прошка» получит Snapdragon 730G. Что касается версий с поддержкой сетей пятого поколения, то модели «камней» не сообщаются. На уровне догадок говорят о том, что это может быть Dimensity 800U.

Кто-то поспешит высказать недовольство тем, что Realme 8 и Realme 8 Pro получат не самые свежие чипы. Но это не прихоть производителя, а вынужденная мера. Сейчас на рынке существует серьезный дефицит чипов, микросхем управления питанием PMIC и микропроцессоров MCU. На своей странице в Weibo вице-президент Сюй Ци подтвердил острую нехватку процессоров.

В ближайших планах компании анонс Realme GT, который состоится завтра. Это будет продукт флагманского уровня с Snapdragon 888 на борту и поговаривают, что он посостязается за звание самого доступного смартфона с ним на борту. Стартовая цена ориентировочно $465 и уже 1 млн человек забронировали гаджет.

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Источник: gizmochina, mydrivers