Realme GT может стать одним из доступных смартфонов на Snapdragon 888

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Назвали ценовой ориентир на флагман Realme GT

Завтра состоится премьера серии Redmi K40, где «прошка» должна претендовать на звание самого доступного смартфона на базе Snapdragon 888. Но есть вероятность, что Xiaomi карты спутает один из ключевых конкурентов — Realme. На 4 марта назначена премьера Realme GT, который станет первым флагманским смартфоном компании в этом году.

Realme уже успела показать премиальную версию GT с кожаной тыльной панелью, а теперь продолжает готовить аудиторию к официальному анонсу. Речь зашла о ценообразовании. Исполнительный директор Realme Сю Ци Чейз заявил о том, что цена Realme GT будет соответствовать стоимости прошлогоднего Realme X50 Pro. Напомним, что в Китае этот смартфон продавали $516 (на тот момент, сейчас $542), а в Европе за него просили 600 евро.

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Если в итоге прайс на Realme GT будет именно таким, то в сравнении с тем же Xiaomi Mi 11 новинка от суббренда Oppo может смотреться выигрышно. Остается узнать цену на Redmi K40 Pro, чтобы понять, какой из смартфонов будет выглядеть выигрышнее.

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По имеющейся информации, Realme GT должен предложить экран разрешением QuadHD+ с частотой обновления 160 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 125-ваттной зарядкой и тройную тыльную камеру 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп.

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Источник: gizchina