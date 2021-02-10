Realme GT 2 Pro будет максимально приближен к званию флагмана 2022 года

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Анонс в начале 2022 года и платформа Snapdragon 8 Gen1

Ранее мы сообщали, что компания решила прокачать достаточно удачную модель realme GT и готовит ее усовершенствованную версию. Среди основных черт Realme GT 2 Pro называли чипсет Snapdragon 888+ и 108 Мп датчик в качестве главного в основной камере. Но теперь информаторы внесли коррективы в свои предсказания и вот какой может быть новинка.

По их данным, модельный номер Realme GT 2 Pro — RMX3301. Его дебют состоится в начале следующего года и это будет один из первых аппаратов с платформой Snapdragon 8 Gen1. Ожидаемо, что в паре с топовым чипом будет работать быстрая память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1.

Смартфону приписывают 6,51-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+ со встроенным в него сканером отпечатков пальцев. В активе Realme GT 2 Pro должна быть ультрабыстрая зарядка на 125 Вт, аккумулятор емкостью 5000 мАч, 8 Гб оперативки и 128 Гб постоянной памяти.

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Обещают селфи-камеру на 32 Мп и набор датчиков 50 Мп + 8 Мп + 5 Мп с системой оптической стабилизации изображения на тыльной стороне. Работать гаджет станет под управлением фирменной оболочки Realme UI 3.0 на базе Android 12.

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Источник: gizmochina