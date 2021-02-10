Свой складной смартфон и аппарат с подэкранной камерой появятся у Realme

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Компания намекает на выпуск в следующем году продвинутых устройств

Компания Realme ведет разработку складного смартфона. Такой вывод напрашивается из поста директора по маркетингу Сю Ци Чейз. Он заявил, что в следующем году такие технологии как складной форм-фактор и камера под дисплеем «будут совершенствоваться».

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Напрямую он не подтвердил выпуск складного смартфона в следующем году, но вряд ли он заговорил бы об этих технологиях, если бы компания не работала над их реализацией в коммерческих устройствах.

Желание Realme выпустить складной смартфон и реализовать камеру под поверхностью дисплея вполне ожидаемо. Это попытка заявить, что «мы тоже умеем», а сами технологии тренд рынка смартфонов. На днях в сети всплыли эскизы, на которых, предположительно изображен realme GT 2 Fold. На них показан смартфон в стиле Galaxy Z Fold, который предлагает гибкий AMOLED-дисплей диагональю 8 дюймов.

На внешней стороне устройства предлагается дополнительный AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма. В активе смартфона должна быть двойная камера с датчиками разрешением 50-мегапикселей каждый.

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Свои складные мобильные устройства готовят также компании как Oppo и Vivo. Поэтому есть вероятность, что «дочки» BBK выступят единым фронтом в нише складных устройств, составив серьезную конкуренцию Samsung.

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Источник: gizmochina