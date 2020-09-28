Серия Realme Q: время анонса и характеристики дебютанта

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Обновление линейки Realm у Q дебютирует в октябре, а дебютант предложит зарядку на 65 Вт и AMOLED -экран ﻿

С приходом Realme ассортимент доступных устройств стал разнообразнее, но в последнее время компания какой-то тоскливый модельный ряд устройств формирует. Возможно, что-то интересное и действительно цепляющее предложат в обновлении серии Q, анонс которого назначен на октябрь. Со своей стороны, вице-президент компании обещает, что новая линейка определенно зайдет многим.

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Как будет называться новинка, сведений нет. Но она уже посетила ряд сертификационных ведомств, что и позволило узнать, что дизайн позаимствован у Realme X7, весит она 175 грамм и толщина корпуса составила 8,1 мм.

В арсенал характеристик новинки серии Realme Q входят AMOLED-панель диагональю 6,43 дюйма разрешением 2400х1080 точек, восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,4 ГГц (предположительно, Dimensity 800U), селфи-камера на 16-мегапикселей и четыре сенсора на тыльной стороне 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Одной из фишек устройства станет быстрая зарядка на 65 Вт, которая за считанные минуты будет заряжать батарейку на 4200 мАч.

Одновременно с анонсом обновления Q-линейки, компания планирует представить новую версию фирменного интерфейса Realme UI 2.0 на базе Android 11.

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Источник: mydrivers