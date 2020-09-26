Realme представила первый в мире смарт-телевизор с матрицей SLED

2831

Внезапно именно китайская компания Realme стала первопроходцем с выпуском нового смарт-телевизора со SLED-матрицей.

На сегодняшний день китайский бренд Realme – не просто молодой стартап. Это серьезная компания, с которой уже пора считаться, хотя бы за ее амбициозность. Realme уже производит носимые устройства, TWS-наушники и совсем недавно вышла на рынок смарт-телевизоров.

Сегодня же компания сделала большой шаг вперед не только для себя, но и для всего рынка умных телевизоров.

Читать также: ﻿﻿

25 сентября Realme анонсировала первый в мире SLED смарт-телевизор с разрешением 4K. Сам телевизор пока еще не готов к продаже. Несмотря на это, Realme решила показать свою новинку в надежде на то, что другие производители посмотрят на новую технологию в адекватной и, главное, доступной альтернативой технологии QLED, устанавливаемой в телевизора премиум-класса.

Технология SLED переосмысляет LCD-дисплеи. Самая большая инновация заключается в новом способе подсветки панели. Обычные ЖК-мониторы имеют белую подсветку, которая проходит через фильтры RGB. С помощью технологии SLED подсветка будет использовать красный, зеленый и синий светодиоды для создания более «живых» цветов. Из-за своей принадлежности к семейству LCD SLED-мониторы дешевле в производстве, а картинка заметно сочнее и приятнее. По крайней мере, по словам производителя.

Технология SLED от Realme выйдет на рынок в виде 55-дюймового телевизора. Новая панель будет обеспечивать чуть больше 100%, а точнее 108% цветового спектра NTSC. Тем не менее, Realme пообещали держать под контролем излишнее излучение синего света.

﻿

Читать также: ﻿

На данный момент неизвестно, когда новый телевизор ждет выход на рынок.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: GSMArena



https://andro-news.com/news/google-pixel-4a-5g-ne-vyydet-na-prilavki-do-noyabrya-etogo-goda.html Google Pixel 4a 5G не выйдет на прилавки до ноября этого года(в Адм. панель)