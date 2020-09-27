Названа цена Realme 7 и Realme 7 Pro в Европе

361

Озвучили европейские ценники на Realme 7 и Realme 7 Pro

В этом месяце портфолио смартфонов Realme пополнилось серией Realme 7, куда помимо базовой версии вошли Realme 7 Pro и Realme 7i. Первые две новинки появились в продаже в Индии, а Realme 7i стал доступен в Индонезии. Ограничиваться индийским рынком компания не намерена и готовится начать продавать в октябре новинки в Европе. Появились предсказания, о том, сколько запросят за них.

Читать также: Realme представила первый в мире смарт-телевизор с матрицей SLED

Так, сообщается, что цена на Realme 7 с 64 Гб постоянной памяти составит 200-230 евро, а за версию с 128 Гб встроенной памяти предстоит отдать 240-270 евро. Цена на Realme 7 Pro в Европе составит от 290 до 320 евро за версию с 8/128 Гб памяти.

Напомним, что Realme 7 предложил чип Helio G95, 90-герцовый дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю 30-ваттную зарядку. Для Realme 7 Pro приготовили AMOLED-панель диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 60 Гц, батарейку на 4500 мАч и чипсет Snapdragon 720.

Читать также: Смартфон Realme с камерой под дисплеем: миссия в этом году невыполнима

Оба смартфона получили селфи-модуль на 16-мегапикселей и многомодульную основную камеру с главным сенсором на 64 Мп. Одна из главных фишек Pro-версии — поддержка быстрой зарядки на 65 Вт. В Индии смартфоны предлагаются без NFC, но в Европе они будут доступны с модулем для бесконтактных платежей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: gizchina