Серия Redmi Note 12 ближе чем ожидалось?

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Возможно компания удивит ранним анонсом

В октябре прошлого года Xiaomi преподнесла сюрприз своим поклонникам в Китае, представив серию Redmi Note 11. Ей еще предстоит выйти на глобальный рынок, но производитель уже готовит преемников. Издание Xiaomiui обнаружило информацию о сертификации 12 устройствах, часть из которых вполне могут выйти в рамках линейки Redmi Note 12.

Бренд Номер модели Индекс POCO 22041216G L16 Redmi 22041216С L16 Xiaomi 22041216I L16 Redmi 22041216UC L16U Redmi 22041216UI L16U POCO 22041216UG L16U Redmi 22041219I L19 Redmi 22041219C L19 Redmi 22041219G L19 Redmi 22041219NY L19N POCO 22041219PG L19P POCO 22041219PI L19P

Напомним, что индекс K16 принадлежит Redmi Note 11 Pro (67 Вт), а K16U — это Redmi Note 11 Pro+ (120 Вт). L16 вполне может принадлежать Redmi Note 12 Pro, а L16U может обозначать Redmi Note 12 Pro+. Индекс K19 был присвоен Redmi Note 10 5G, в K19P достался Poco M3 Pro 5G. За индексом L19 может прятаться Redmi Note 12, а L19P — POCO M5 Pro 5G. L19N может быть версией Redmi Note 12 с поддержкой NFC.

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На данный момент нет никакой информации о характеристиках устройств. При этом источник предположил, что дебютировать они должны во втором квартале нынешнего года. В столь ранний дебют линейки Redmi Note 12 на глобальном рынке верится с трудом. Куда вероятнее, что эта серия может выйти на рынке Китая, а вот до глобального она доберется позже. Также не стоит забывать, что скорый релиз семейства Redmi Note 12 лишь предположение, а за моделями, которые прошли сертификацию, могут скрываться какие угодно смартфоны, не являющиеся часть семейства Redmi Note.

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Источник: xiaomiui