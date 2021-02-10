Серия Redmi Note 12 ближе чем ожидалось?
Возможно компания удивит ранним анонсом
В октябре прошлого года Xiaomi преподнесла сюрприз своим поклонникам в Китае, представив серию Redmi Note 11. Ей еще предстоит выйти на глобальный рынок, но производитель уже готовит преемников. Издание Xiaomiui обнаружило информацию о сертификации 12 устройствах, часть из которых вполне могут выйти в рамках линейки Redmi Note 12.
|
Бренд
|
Номер модели
|
Индекс
|
POCO
|
22041216G
|
L16
|
Redmi
|
22041216С
|
L16
|
Xiaomi
|
22041216I
|
L16
|
Redmi
|
22041216UC
|
L16U
|
Redmi
|
22041216UI
|
L16U
|
POCO
|
22041216UG
|
L16U
|
Redmi
|
22041219I
|
L19
|
Redmi
|
22041219C
|
L19
|
Redmi
|
22041219G
|
L19
|
Redmi
|
22041219NY
|
L19N
|
POCO
|
22041219PG
|
L19P
|
POCO
|
22041219PI
|
L19P
Напомним, что индекс K16 принадлежит Redmi Note 11 Pro (67 Вт), а K16U — это Redmi Note 11 Pro+ (120 Вт). L16 вполне может принадлежать Redmi Note 12 Pro, а L16U может обозначать Redmi Note 12 Pro+. Индекс K19 был присвоен Redmi Note 10 5G, в K19P достался Poco M3 Pro 5G. За индексом L19 может прятаться Redmi Note 12, а L19P — POCO M5 Pro 5G. L19N может быть версией Redmi Note 12 с поддержкой NFC.
Читать также: Redmi K50 появился в бенчмарке, который показал его аппаратную платформу
На данный момент нет никакой информации о характеристиках устройств. При этом источник предположил, что дебютировать они должны во втором квартале нынешнего года. В столь ранний дебют линейки Redmi Note 12 на глобальном рынке верится с трудом. Куда вероятнее, что эта серия может выйти на рынке Китая, а вот до глобального она доберется позже. Также не стоит забывать, что скорый релиз семейства Redmi Note 12 лишь предположение, а за моделями, которые прошли сертификацию, могут скрываться какие угодно смартфоны, не являющиеся часть семейства Redmi Note.
Читать также: 100% за 8 минут: так будут заряжаться флагманы Xiaomi и Oppo
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: xiaomiui
Комментарии