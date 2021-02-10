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Серия Redmi Note 12 ближе чем ожидалось?

11.01.2022 260 0

Возможно компания удивит ранним анонсом

В октябре прошлого года Xiaomi преподнесла сюрприз своим поклонникам в Китае, представив серию Redmi Note 11. Ей еще предстоит выйти на глобальный рынок, но производитель уже готовит преемников. Издание Xiaomiui обнаружило информацию о сертификации 12 устройствах, часть из которых вполне могут выйти в рамках линейки Redmi Note 12.

 

Серия Redmi Note 12 ближе чем ожидалось? – фото 1

 

Бренд

Номер модели

Индекс

POCO

22041216G

L16

Redmi

22041216С

L16

Xiaomi

22041216I

L16

Redmi

22041216UC

L16U

Redmi

22041216UI

L16U

POCO

22041216UG

L16U

Redmi

22041219I

L19

Redmi

22041219C

L19

Redmi

22041219G

L19

Redmi

22041219NY

L19N

POCO

22041219PG

L19P

POCO

22041219PI

L19P

 

Напомним, что индекс K16 принадлежит Redmi Note 11 Pro (67 Вт), а K16U — это Redmi Note 11 Pro+ (120 Вт). L16 вполне может принадлежать Redmi Note 12 Pro, а L16U может обозначать Redmi Note 12 Pro+. Индекс K19 был присвоен Redmi Note 10 5G, в K19P достался Poco M3 Pro 5G. За индексом L19 может прятаться Redmi Note 12, а L19P — POCO M5 Pro 5G. L19N может быть версией Redmi Note 12 с поддержкой NFC.

 

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На данный момент нет никакой информации о характеристиках устройств. При этом источник предположил, что дебютировать они должны во втором квартале нынешнего года. В столь ранний дебют линейки Redmi Note 12 на глобальном рынке верится с трудом. Куда вероятнее, что эта серия может выйти на рынке Китая, а вот до глобального она доберется позже. Также не стоит забывать, что скорый релиз семейства Redmi Note 12 лишь предположение, а за моделями, которые прошли сертификацию, могут скрываться какие угодно смартфоны, не являющиеся часть семейства Redmi Note.

 

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Источник: xiaomiui

Redmi Note 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.01.2022

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Серия Redmi Note 12 ближе чем ожидалось?