100% за 8 минут: так будут заряжаться флагманы Xiaomi и Oppo

1235

Зарядка на 200 Вт найдет свое коммерческое воплощение

Xiaomi одна из тех компаний, кто разрабатывает и совершенствует собственную технологию быстрой зарядки. В мае прошлого года компания показала зарядку HyperCharge мощностью 200 Вт. Во время релиза Xiaomi заявила, что новая технология позволяет зарядить аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч всего за 8 минут, а, чтобы восполнить ресурс источника питания на 50%, понадобится всего 3 минуты.

Во время анонса 200-ваттной зарядки HyperCharge компания не стала озвучивать сроков ее коммерческой реализации и появления в устройствах компании. На данный момент тот максимум, который предлагают смартфоны компании, составляет 120 Вт и в Xiaomi 12 Pro компания еще и предложила фирменный контроллер быстрой зарядки Surge P1.

Читать также: Дизайн Redmi K50 Pro визуализировали ﻿

Сегодня пришло сообщение, что Xiaomi готова приступить к коммерческой реализации 200-ваттной зарядки. Это означает, что достаточно скоро на рынок выйдут аппараты с поддержкой рекордной зарядки. Среди прочего сообщается, что Xiaomi будет не единственной компанией, кто планирует предложить коммерческий вариант зарядки на 200 Вт. Свое решение должна представить и Oppo.

Читать также: Гонка за 200 Мп: пионером может быть Xiaomi Note 11 ﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: mydrivers