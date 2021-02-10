Redmi K50 появился в бенчмарке, который показал его аппаратную платформу

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Snapdragon 870 или Snapdragon 870+

Xiaomi готовится к анонсу серии Redmi K50, которую могут представить в феврале нынешнего года. Промо-кампания по продвижению новинок на рынке уже стартовала, и мы знаем, что Redmi K50 Pro и Redmi K50 Gaming Edition должны получить Snapdragon 8 Gen 1. Предполагалось, что центральная модель будет построена на базе Dimensity 9000, но, возможно, этот прогноз ошибочен.

В базе данных синтетического теста была найдена информация о тестировании модели с индексом 22021211RC, которая может выйти на рынок как Redmi K50. Упоминается, что в основе устройства лежит чипсет с пиковой частотой 3,19 ГГц и кодовым именем munch, предложили 12 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 12. Целый ряд профильных изданий пришли к выводу, что в Redmi K50 за производительность будет отвечать чип Snapdragon 870. Предположим, что смартфону достанет все же его улучшенная версия — Snapdragon 870+.

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Смартфон Redmi K50 должен получить AMOLED‑экран с частотой обновления 120 Гц, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, систему жидкостного охлаждения, аккумулятор емкостью не менее 4700 мАч, сканер отпечатков пальцев на торце и быструю зарядку мощностью не менее 67 Вт.

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Источник: mysmartprice