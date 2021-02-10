Серия Samsung Galaxy Note мертва?

452

Семейство Galaxy Note может уйти на покой

В этом году Samsung заявила о том, что нового Galaxy Note не будет. В качестве главной причины такого шага называют дефицит комплектующих, дескать у компании не хватит компонентов, чтобы выпустить все устройства и было решено сделать паузу с выходом фаблета с поддержкой стилуса. В такое верится с трудом и, скорее всего, причина прозаична — Galaxy Note 20 продавался плохо.

Читать также: Во сколько обойдется замена дисплеев Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 ﻿

Фанаты этой серии остались недовольны и даже был организован сбор подписей под петицией, где Samsung предложили выпустить в 2022 году Galaxy Note 21 и пропустить выпуск Galaxy S22. Было бы наивно думать, что компания так и поступит. Более того, есть предсказание, что серия Galaxy Note может отправиться на «кладбище» снятых с производства серий.

Так, сетевой информатор с ником Front Tron сообщил о том, что обновление в семействе Galaxy Note не случится и в следующем году. Более того, есть основания полагать, что эту линейку ждет забвение и Galaxy Note 20 стал последним устройством в ее рамках.

Читать также: Samsung Galaxy M52 5G может получить нетипично мощную платформу для своего класса ﻿

Все дело в том, что одна из главных фишек Galaxy Note — поддержка электронного пера. Но теперь работать со стилусом могут владельцы Ultra-версии номерного флагмана серии Galaxy S, и эту же функциональность получили складные аппараты компании. Выпускать еще один аппарат с поддержкой электронного пера нет смысла, а предложить что-то разительно отличное по характеристикам от прочих флагманов компании, у Samsung нечего.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

﻿

Источник: twitter