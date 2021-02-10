Во сколько обойдется замена дисплеев Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

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Замена дисплея Galaxy Z Fold 3 стоит как хороший среднего класса смартфон

Несмотря на то что в этом году Samsung удалось избежать роста цен на Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, и даже немного снизить, складной смартфон по-прежнему стоит так же дорого, как и раньше. Компания вновь подтвердила, что до того момента, когда подобные устройства станут массовыми, еще далеко. Вполне логично, что расценки на ремонтные услуги также оказались не самыми низкими и это стоит учитывать тем, кто все же решится на покупку Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

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Если какая-то неприятность случится с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 3, то пользователь должен быть готов отдать $480 на его замену. Повреждение второго экрана на внешней стороне по понятным причинам будет дешевле и не так больно ударит по карману — $150. В случае выхода из строя дисплеев Galaxy Z Flip 3 затраты на замену дисплеев составят $500 и $100 соответственно.

Со своей стороны, Samsung предлагает программу гарантии Samsung Care +, участники которой смогут заменить экран бесплатно в течение года. При желании ее можно продлить до 3-х лет. Услуга обойдется в $13 в месяц.

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Высокая стоимость ремонтных работ объясняется трудоемкостью самой процедуры. Здесь используется большое количество клея, и разборка таких устройств требует большого умения и аккуратности. Сами экраны состоят из нескольких слоев, которые соединены «самоклеющимся составом».

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Источник: theverge