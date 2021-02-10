Samsung Galaxy S22 получит новейший RGBW-датчик

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Samsung хочет установить в Galaxy S22 тип сенсора, который еще был предложен в Huawei P8

Когда речь заходит о флагманах — качество мобильной камеры является приоритетным. В последнее время Samsung уступила лидерство другим брендам в деле создания камерофонов. Не станут лучшими по части камер на рынке и будущие Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Этот год компания проиграла конкурентам, но, возможно, в случае с Galaxy S22 ей удастся побороться за звание создателя лучших камерофонов.

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По данным сетевого информатора Ice Universe, в этом году Samsung представит датчик с рекордным разрешением 200 Мп, а также RGBW-модуль на 50 Мп. Именно RGBW-сенсор могут установить в смартфонах серии Galaxy S22 и других устройствах прочих производителей.

Напомним, что в свое время RGBW-сенсор предложили в Huawei P8, где к трем базовым цветам (синий, красный и зеленый) добавлен четвертый — белый. Такое решение позволяет улучшить качество снимков в условиях плохого внешнего освещения и в целом получать снимки с более естественной цветопередачей.

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Не прекращаются также гадания, датчик с каким разрешением станет главным в Galaxy S22 Ultra. Одни говорят в пользу 108-мегапиксельного модуля, а другие твердят, что нас ждет 200 Мп сенсор. Всего смартфон должен получить пять датчиков в основной камере и доводить их до ума помогут специалисты известного фотобренда Olympus.

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Источник: phonearena