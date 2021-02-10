Сертификация 3C Redmi K70 раскрыла некоторые характеристики новинки

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Новые хиты уже скоро

Новая модель смартфона Redmi K70 получила сертификат 3C в Китае – намекающий на будущий релиз смартфона, и по этой сертифкации мы увидели одну из важных характеристик смартфона – мощность зарядки составит 90 Вт. Другие технические характеристики пока неизвестны.

Ожидается, что смартфон Redmi K70 будет представлен в декабре этого года вместе с моделями Redmi K70 и Redmi K70E.

Все смартфоны линейки K70 будут обладать операционной системой Android 14 с оболочкой MIUI 15. Флагман Redmi K70 Pro, вероятно, получит самый мощный чип Snapdragon 8 Gen 3.

Ранее в бенчмарке Geekbench появилась модель Redmi K70 Pro с 16 ГБ оперативной памяти и результатами тестов производительности, соответствующими Snapdraon 8 Gen 3.

Источник - 91mobiles