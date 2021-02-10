Сертификация 3C Redmi K70 раскрыла некоторые характеристики новинки
11.10.2023 40 0
Новые хиты уже скоро
Новая модель смартфона Redmi K70 получила сертификат 3C в Китае – намекающий на будущий релиз смартфона, и по этой сертифкации мы увидели одну из важных характеристик смартфона – мощность зарядки составит 90 Вт. Другие технические характеристики пока неизвестны.
Ожидается, что смартфон Redmi K70 будет представлен в декабре этого года вместе с моделями Redmi K70 и Redmi K70E.
Все смартфоны линейки K70 будут обладать операционной системой Android 14 с оболочкой MIUI 15. Флагман Redmi K70 Pro, вероятно, получит самый мощный чип Snapdragon 8 Gen 3.
Ранее в бенчмарке Geekbench появилась модель Redmi K70 Pro с 16 ГБ оперативной памяти и результатами тестов производительности, соответствующими Snapdraon 8 Gen 3.
Источник - 91mobiles
Дата публикации: 11.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
Последние ролики на YouTube