Мошенники используют поддельные ссылки на чат-бот Google Bard, чтобы украсть данные для входа и финансовую информацию

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Google снова в суде!

Сегодня Google объявил в своем блоге, что судится с троицей мошенников, которых в иске называют "DOES 1-3". В иске утверждается, что эти три фирмы разместили в социальных сетях сайты, якобы содержащие ссылку на загрузку чат-бота Google с искусственным интеллектом Bard. Вместо Bard загрузки действительно содержали вредоносное программное обеспечение, предназначенное для кражи данных для входа в систему жертв. В иске Google утверждает, что мошенники пытались похитить финансовую информацию, принадлежащую малому бизнесу и рекламодателям.

В жалобе Google говорится о нарушении прав на торговую марку, поскольку мошенники использовали логотипы Google в своей афере. Google также попросил суд вынести постоянный судебный запрет, чтобы ответчики не могли продолжать предлагать ложную загрузку Bard. Кроме того, Google требует от мошенников возмещения ущерба, включая деньги, которые они заработали на мошенничестве.

В своем блоге генеральный юрисконсульт Google Halimah DeLaine Prado написала: "С ростом интереса общественности к новым генеративным инструментам искусственного интеллекта мошенники все чаще пользуются тем, что пользователи ничего не подозревают. Мы стремимся получить приказ, который запретит мошенникам создавать такие домены и позволит нам отключать у американских регистраторов доменов. Если это удастся, это послужит сдерживающим фактором и обеспечит четкий механизм для предотвращения подобных мошенничеств в будущем".

Источник: google