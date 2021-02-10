Безумная скидка на OnePlus 10T(Ace Pro): субфлагман того года отдают за 15 900

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Стильный и мощный смартфон по выгодной цене

Смартфон OnePlus Ace Pro, который на глобальном рынке известен под названием OnePlus 10T на сегодняшний день имеет очень неплохие характеристики, флагманскую внешность и комплектующие. Одна только стеклянная задняя крышка с необычной текстурой, которая приятна на ощупь и очень практична, потому что совсем не собирает отпечатки достойного внимания.

Здесь установлен качественный дисплей 120-Гц Full HD OLED с диагональю 6,7 дюйма, пиковой яркостью 950-нит, защищенный стеклом Gorilla Glass. Есть стереодинамики, NFC, Wi-Fi 6, линейный вибромотор и все другие признаки флагманского устройства. Емкость аккумулятора составила 4800 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 150 ватт.

Основная камера здесь очень качественная 50-Мп сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией и качественной оптикой f/1.8. Дополнительные модули немного проще – ширик на 8 Мп и 2 Мп макро.

Сердцем смартфона стал очень удачный флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1. Он холоден, производительности хватает для игры в самые требовательные игры на максималках, а приложения и интерфейс вообще летают.

Теперь этого красавца можно купить в интернет-магазине Andro-price всего за 15 900 грн за версию 12/256 ГБ. На сегодняшний день этот вариант памяти является самым оптимальным с точки зрения производительности сегодня и запаса на будущее.

Смартфон поддерживает все бенды связи, обновления по воздуху и оплату с помощью NFC. СМАРТФОН НОВЫЙ, но без комплекта поставки, так гораздо дешевле. При необходимости можно приобрести фирменное зарядное устройство на 80 ватт вместе с кабелем за 1300 грн.

Ссылку для покупки я оставлю ниже по тексту:

OnePlus 10T (Ace Pro)﻿ 12/256 ГБ - 15 900

На нашем канале есть обзор на эту модель, которую можно посмотреть прежде чем принимать окончательное решение:

За эти деньги ничего даже близко похожего по характеристикам приобрести на нашем рынке пока просто невозможно. Так что не медлите и воспользуйтесь выгодным предложением уже сейчас.

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