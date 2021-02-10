Безумный спрос: продажи серии iPhone 15 стремительно растут по сравнению с прошлым годом на iPhone 14

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Впечатляющий спрос

Согласно данным, подсчитанным Display Supply Chain Consultants (DSCC), поставки панелей для текущей серии iPhone 15 выросли на 16% по сравнению с количеством панелей, отгруженных для серии iPhone 14 за тот же период до октября, это говорит о том, что спрос на смартфоны высший. Поставки панелей для iPhone 15 на 21% превысили количество отгруженных за аналогичный период 2021 панелей для линейки iPhone 13.

В прошлом месяце на модели iPhone 15 Pro пришлось 71% отгруженных панелей, что больше, чем в сентябре, когда доля последних моделей Pro составила 65%. С учетом этих данных, а также более высокой стартовой цены в $1 199 за iPhone 15 Pro Max с 256 ГБ памяти по сравнению с $1 099 за iPhone 14 Pro Max со 128 ГБ памяти, средняя цена продажи (ASP) линейки iPhone 15 на 5% выше, чем у его предшественника.

Samsung Display (SDC) остается главным поставщиком Apple, на долю которого приходится 81% панелей, отгруженных с июня по октябрь для серии iPhone 15. На долю SDC также приходится 82% панелей для iPhone 14, отгруженных в прошлом году за тот же период времени, и 79% панелей для iPhone 13, отгруженных за тот же период.

В итоге, по данным DSCC, в этом году модели iPhone Pro пользуются большей популярностью, чем раньше. Старший директор по исследованиям DSCC Дэвид Наранджо говорит: "Поставки панелей для моделей iPhone 15 Pro составляют большую долю по сравнению с моделями iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro в период с июня по октябрь. На кумулятивной основе, с июня по октябрь, доля моделей iPhone 15 Pro составила 64% по сравнению с 54% для iPhone 14 серии и iPhone 13 серии.

Источник: displaysupplychain