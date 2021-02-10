Безумная распродажа! Samsung Galaxy S23 за 20 421 – самая низкая цена!

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ПРЕМИАЛЬНЫЙ СМАРТФОН

Внимание всем, кто следит за акциями и распродажами, чтобы прервать крутое предложение! Сегодня упала цена на компактный флагман от Samsung 2023 года – Galaxy S23, поэтому самое время обновляться!

Этот смартфон имеет стильный дизайн, дисплей Dynamic AMOLED 2X диагональю 6.1" с частотой обновления 120 Гц, флагманский процессор 2023 Snapdragon 8 Gen 2 и тройную камеру 50+10+12 Мп с 3-х кратным оптическим приближением.

Процессор Snapdragon 8 Gen 2 – флагманский чипсет 2023 года. В то время как Galaxy S24 предлагает решение от корейцев - Exynos 2400 - здесь топовое решение от Qualcomm.

Galaxy S23 имеет степень влагозащиты IP68, то есть выдерживает пыль и погружение в воду. Еще можно похвалить дисплей – Dynamic AMOLED 2X обладает высокой яркостью, высокой степенью охвата sRGB и DCI-P3 и частотой обновления 120 Гц.

Подытоживая, Galaxy S23 – это смартфон, который является топом за свои деньги, если вы ищете компактный смартфон. Но помните, такая скидка не будет длиться долго – вряд ли у китайцев большая партия этих устройств – к тому же купон на -50$ может закончиться в любой момент – так что "на потом" откладывать нельзя!

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Galaxy S23 – от 20 421 грн

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