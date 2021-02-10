Зацените дизайн Realme Narzo 50A. Это, как минимум, необычно

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В Realme Narzo 50A объединили камеру и сканер отпечатков пальцев в один модуль

В этом году Realme выпустила линейку Narzo 30, где самой младшей моделью стал Realme Narzo 30A. Теперь компания намерена выпустить преемников и в сеть выложили фото Realme Narzo 50A. Производитель перешагнул в нумерации цифру 40 и это можно объяснить суеверием, ведь в Китае цифра «4» считается несчастливой и созвучна со словом смерть.

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Сегодня в сеть выложили рендер Narzo 50A, и тут есть на что посмотреть. В попытке придать новинке самобыстности, дизайнеры установили на тыльной стороне огромную площадку для основной камеры квадратной формы. Но сделали так, чтобы вместить не только три датчика изображения и светодиодную вспышку, но и сканер отпечатков пальцев. Дактилоскопический датчик вписали в нижний правый угол.

Еще один дизайнерский маневр в Narzo 50A — текстурированная полоса на «спинке». Насколько это визуально удачное решение, судить волен каждый. Но то, что компании удалось выделить новинку и придать ей индивидуальности — бесспорно.

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Смартфону приписывают селфи-камеру на 8 Мп и трехкомпонентную тыльную камеру с главным датчиком на 13 Мп. Два прочих сенсора, скорее всего, бесполезные 2 Мп модули. Возможно, в качестве аппаратной платформы смартфон получит Helio G88, ставший наследником Helio G85, который был «сердцем» Narzo 30A.

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Источник: mysmartprice