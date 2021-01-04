Шо, опять? Обновление вновь ломает Xiaomi Mi A3

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Попытка обновить Xiaomi Mi A 3 до Android 11 обернулась фиаско

Xiaomi Mi A3 стал поистине многострадальным по части софта. Сам смартфон вряд ли можно назвать успешным и в довесок возникало немало проблем с его обновлением. Ранее компания предпринимало несколько неудачных попыток обновить Xiaomi Mi A3 до Android 10, но баги и сбои в работе привели к нескольким отзывам прошивки.

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И вот попытка «пересадить» смартфон на Android 11 обернулась очередной неудачей — компания отозвала апдейт и рекомендовала пользователям воздержаться от его установки. Самоуверенность подвела компанию, ведь она выкатила прошивку без программы бета-тестирования, которая могла бы помочь выявить критические ошибки и баги на предварительном этапе.

После того, как компания выкатила обновление до Android 11 для Xiaomi Mi A3 в сети начали множиться жалобы пользователей на то, что после установки апдейта смартфон перестал загружаться. По завершении процедуры установки софта, аппарат зависал и на экране отображался только логотип Android One.

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Шквал жалоб разъяренных пользователей, естественно, не остался незамеченным со стороны Xiaomi. Она приостановила распространение обновления до Android 11 и заявила, что разработчики работают над устранением проблемы. Обещано решить ее как можно быстрее.

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Источник: gizmochina