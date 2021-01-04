У Xiaomi Mi 11 выявлена еще одна проблема

1518

Мощный фирменный зарядный блок на 65 Вт провоцирует уход Xiaomi Mi 11 в бесконечную перезагрузку

С анонсом Xiaomi Mi 11 компания явно спешила, чтобы урвать медальку первого флагмана на базе Snapdragon 888. Цель достигнута и в Китае уже успели продать первые 350 тысяч единиц смартфона. Но те, кто первыми приобрели новинку могут жалеть о том, что поспешили с покупкой, чтобы раньше других заполучить первый флагман 2021 года.

Так, ряд пользователей уже успели пожаловаться на проблемы с перегревом Xiaomi Mi 11, чья система охлаждения не справляется эффективно с горячим нравом Snapdragon 888. К ним присоединились те, кто заявляет о том, что смартфон странно ведет себя при зарядке.

При попытке зарядить Xiaomi Mi 11 при помощи Xiaomi Mi 65W GaN Fast Charger смартфон уходит в бесконечную перезагрузку. Но стоит его отключить и аппарат возвращается к своей нормальной работе. Многие уверены, что проблема программная и связана с плохой адаптацией прошивки смартфона для работы с различными протоколами зарядки.

Глава программного обеспечения Xiaomi заявил о том, что они знают о проблеме и уже работают над ее устранением. Компания готовит исправление ошибки, которое будет выпущено в самое ближайшее время.

Читать также: Результаты первой волны продажи Xiaomi Mi 11: зарядок много не бывает?﻿

Напомним, что с Xiaomi Mi 11 компания пошла на эксперимент, изъяв из комплекта поставки зарядный адаптер. Но при этом она предложила пользователям на выбор: покупка флагмана без зарядного блока и с ним. Первая волна продаж показала, что большинство пользователей выбрали вариант с зарядкой Xiaomi Mi 55W GaN Fast Charger. Как Xiaomi поступит с зарядкой на глобальном рынке, неизвестно. Но, похоже, что узнаем об этом мы уже скоро. Компания на днях опубликовала тизер, намекающий на скорый глобальный релиз Xiaomi Mi 11.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: ithome