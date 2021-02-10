Искусственный интеллект Bard от Google заговорил по-украински, да еще и функционал расширили

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Теперь, если вам одиноко, всегда есть с кем поговорить

Компания Google, сперва знатно проспавшая момент стремительного развития искусственного интеллекта, теперь пытается всех догнать и перегнать. И похоже, что у нее это довольно хорошо получается. Корпорация добра открыла доступ к своему чат-боту Bard в странах Европы. В настоящее время чат-бот поддерживает более 40 языков и среди них есть и украинский, что приятно.

В Bard можно задавать вопросы и слушать голосовые ответы на них, настраивать ответы – изменять тон и стиль по пяти разным вариантам: простой, длинный, короткий, профессиональный или обычный.

К боту также добавили больше возможностей для экспорта кода. Это новая функция, позволяющая экспортировать код Python в Replit (дополнительно к Google Colab). А еще в запросах к Bard можно использовать инструмент «Объектив Google» и просто отправлять ему картинки для взаимодействия

Стремительное развитие искусственного интеллекта и конкуренция делает функционал таких чат-ботов лучше с каждым днем. Захватят ли они мир и устроят апокалипсис неизвестно, но очень бы этого не хотелось. На всякий случай напишу что люблю роботов, может они это увидят и меня трогать не станут.

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Источник: googleblog