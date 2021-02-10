Быстрый обзор iPhone 16 – открыт предзаказ по самой выгодной цене!

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Привет! Компания Apple совсем недавно представила свою новую серию. Базовый смартфон объединяет крутые характеристики, возможности ИИ и компактные габариты. Предзаказ на Айфон 16 уже открыт, а в продажу телефоны поступят 27 сентября. У вас есть возможность стать первыми обладателями долгожданной новинки.

Цены на iPhone 16 составляют от грн, в зависимости от модификации и цвета. Согласитесь, что цена приятна, беря во внимание высокое качество и характеристики модели.

Дизайн

Сначала поговорим о дизайне iPhone 16. Телефон в стиле Эппл: тот самый плоский экран и грани с мягкими закруглениями на торцах. Блок камер аккуратный и минималистичный, с небольшим ободком. Такое решение немного напоминает Айфон 11 и 12.

Задняя крышка стеклянная, рамка из алюминия. Размеры компактные: 147.6 x 71.6 x 7.8 мм с весом 170 грамм. По эргономике точно плюс. Смартфон выпускается в интересных цветах: нейтральный белый и черный, универсальный бирюзовый, яркий розовый и голубой.

На боковых гранях расположены дополнительные кнопки. Action Button позволяет быстро открыть важное приложение. Camera Control запускает камеру в режиме "Фото" или "Видео", а также умеет сразу настраивать фокусировку.

Экран

iPhone 16 получил 6.1-дюймовый экран Super Retina XDR OLED с максимальной яркостью 2000 нит. Поддерживаются технологии HDR10 и Dolby Vision. Разрешение дисплея высокое – 1179 x 2556 точек. Плотность пикселей – 460 ppi.

Частота обновления 120 Гц по-прежнему отсутствует, но это не станет проблемой. Скроллинг быстрый и приятный, цветопередача отличная, на солнце никаких трудностей с яркостью.

Дисплей Айфона 16 защищен крепким керамическим стеклом нового поколения. Доступна разблокировка по лицу с помощью камеры TrueDepth. Рамки вокруг экрана тоньше, чем у предшественника.

Камера

Основная камера iPhone 16 на два модуля: главный 48-мегапиксельный с оптической стабилизацией и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с углом обзора 120˚. Максимальное качество для записи видео – 4K@ с 60fps.

Есть ночной режим, продвинутый автофокус, макро, автоматическая стабилизация, покадровая съемка. Фронтальная камера разрешением 12 Мп с записью видео в 4K@60fps. На задний и передний модуль доступна запись в HDR и Dolby Vision.

iPhone 16 создает качественные фото и видео. Даже новичок без проблем сделает крутые фотографии. Для профессионалов предусмотрено множество полезных инструментов с подробной настройкой.

Производительность

Мобильное устройство работает под управлением нового 3-нанометрового процессора Apple A18. Это шестиядерный чип с высокой мощностью и энергоэффективностью. В AnTuTu набирает около 1550000 баллов.

Вместе с iOS 18 используется новая модель искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence. Основные возможности:

Масштабный поиск по Галерее.

Автоматическое создание заметок, перевод и редактирование текстов.

Разработка анимированных эмодзи.

Ответ на письма в электронной почте.

Пока функционал будет доступен в США на английском. В 2025 году ожидается больше языков.

iPhone 16 продается в трех модификациях: 8/128, 8/256 и 8/512 ГБ.

Автономность

Емкость аккумулятора Айфона 16 не указана в официальных технических характеристиках. Можно предположить, что она составляет около 3500 мАч.

Как заявляет производитель, в режиме прослушивания аудио смартфон проработает до 80 часов. Если воспроизводить видео, одного заряда хватит на 22 часа, а при просмотре потокового показателя снизится до 18 часов.

При помощи провода телефон заряжается до 50% за 30 минут. При использовании зарядного устройства Qi2 беспроводная зарядка на 15 Вт. С технологией MagSafe мощность увеличивается до 25 Вт.

Комплектация

Комплект поставки iPhone 16 минималистичен и включает только необходимые элементы. Это документация, скрепка для SIM-лотка и USB-кабель Type-C. Блок питания и качественный чехол можно купить отдельно.

Плюсы и минусы

Напоследок ознакомимся с преимуществами и недостатками iPhone 16. К плюсам следует отнести:

Стильный дизайн;

влагозащита IP68;

корпус из стекла и алюминия;

качественный экран Super Retina XDR OLED;

яркость до 2000 болт;

защитное керамическое стекло;

процессор Apple A18;

разные модификации памяти;

качественную камеру;

возможности ИИ.

Минусы:

Частота обновления 60 Гц;

нет телефото объектива;

нельзя записывать видео в 8K;

не указана емкость аккумулятора.

iPhone 16 – отличный базовый смартфон с продвинутыми характеристиками и возможностями. Точно придется по вкусу ценителям техники Apple. Это выгодное приобретение на несколько лет.