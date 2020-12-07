Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra показали вместе

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Наглядное сравнение дизайна камер Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra

После второго раунда санкций против Huawei для многих компаний наступило время возможностей и Samsung хочет использовать его в свою пользу. Гигант ускорился с разработкой следующего поколения флагманов Galaxy S и есть вероятность, что следующий год она начнет с анонса линейки Galaxy S21 и произойдет это в январе следующего года.

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Утечек вокруг семейства Galaxy S21 предостаточно, обо всех устройствах почти все известно. Сегодня в сеть слили снимок, где Galaxy S21 соседствует рядом с Galaxy S21 Ultra. И он стоит того, чтобы обратить на него внимание. В частности, он демонстрирует, как будет оформлена основная камера двух флагманов.

Galaxy S21 предложит блок из трех датчиков изображения, которые расположены в ряд по вертикали. Galaxy S21 Ultra же получил четыре модуля, один из которых перископический. Ожидается, что уберфлагман серии получит набор датчиков на 108 Мп + 12 Мп и два телеобъектива одинаковым разрешением на 10 Мп. Базовая же версия серии предложит модули на 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп.

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По слухам, серия Galaxy S21 будет анонсирована 14 января и выходит на новых чипах: экономичные 5 нм Exynos 2100 и Snapdragon 888 5G. Будет разнообразие модификаций по памяти, не забудут предложить быструю и беспроводные зарядки, а также фирменные AMOLED-дисплеи с повышенной герцовкой.

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Источник: SakiTech