Яндекс выпустил на улицы Москвы беспилотного робота для бесконтактной доставки еды

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Яндекс решил провести эксперимент над жителями столицы, выпустив на улицы беспилотник для доставки еды.

Сегодня начал работу беспилотный робот-курьер производства Яндекса. Робот, именуемый Яндекс.Ровер, будет осуществлять доставку еды из ресторанов на территории Москвы.

Яндекс.Ровер будет являться одним из способов доставки еды через известное приложение Яндекс.Еда. Услуга по беспилотной доставке будет ограничена районом делового квартала «Белая площадь».

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Прежде чем выйти на «работу», робот от Яндекса проходил длительное тестирование, доставляя продукты в некоторые районы Москвы в рамках бета-программы, стартовавшей несколько месяцев назад. В настоящее время компания отправила на улицы столицы три Яндекс.Роверов, но в ближайших планах у компании намечен выпуск, по меньшей мере, еще 20 штук беспилотных курьеров.

Принцип работы Ровера прост: робот забирает заказы из ресторанов и доставляет их клиенту, который затем с помощью своего смартфона разблокирует крышку робота и вытаскивает продукты из его отсека для хранения. Сам робот оснащен лидар-датчиком, который позволяет ему «не потеряться» даже в темноте. Яндекс утверждает, что их робот может проходить сложные препятствия, не мешая основному потоку людей и автомобилей.

По словам генерального директора подразделения Яндекса, занимающегося разработкой ПО для беспилотных автомобилей, Дмитрия Полищука, сейчас спрос на услуги курьерской доставки находится на взлете – очевидно, связано это с продолжающейся пандемией COVID-19. Именно для того, чтобы «разгрузить» курьеров-людей было принято решение ввести в дело роботов-курьеров.

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В ближайшем будущем компания планирует расширить территорию работы Яндекс.Ровера.

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Источник: Motor



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