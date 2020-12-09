Теперь слили и видео с Samsung Galaxy S21 – привычный вырез для фронталки на месте

687

В Сети появилось несколько красивых роликов, раскрывающих внешний вид новых смартфонов линейки Galaxy S21.

Флагманы Samsung Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra должны появиться в январе этого года, но, похоже, всю презентацию мы уже сложили у себя в голове без пышной презентации. Ведь, по правде говоря, об этих смартфонах уже просто нечего будет рассказывать.

В добавление к уже имеющейся информации, издание Android Police опубликовало три коротких видео, раскрывающих дизайн всех смартфонов линейки Galaxy S21. Издание утверждает, что видео «прилетели» к ним непосредственно от Samsung.

Читать также: В Сеть утекли изображения защитных стекол для Samsung Galaxy S21 – фронталку спрятали под дисплеем?

Ролики, по сути, подтверждают все предсказания, всю инсайдерскую информацию и все рендеры, показанные еще несколько недель, а то и месяцы назад. Мы замечаем привычный обтекаемый дизайн и как бы встроенный в задник устройства блок основной камеры – у каждого смартфона свой набор объективов.

Также можно отметить, что экран S21 Ultra будет иметь отличающийся дизайн – он будет изогнутым. В остальные два устройства установлены плоские панели.

Еще видео напоминает нам, что все устройства будут поддерживать подключение к сетям пятого поколения.

Читать также: И Samsung туда же. Зарядка пропадет из комплекта поставки Galaxy S21

Остальные характеристики нам давно уже известны. Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra будут иметь 6,3-дюймовые, 6,7-дюймовые и 6,9-дюймовые панели соответственно, и, по слухам, каждый дисплей будет поддерживать частоту обновления изображения 120 Гц. Питать устройства будет либо Exynos 2100, либо Snapdragon 888, как и всегда, в зависимости от региона.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

https://andro-news.com/news/google-foto-nabral-5-milliardov-skachivaniy.html Google Фото набрал 5 миллиардов скачиваний(в Адм. панель)

﻿

Источник: XDA