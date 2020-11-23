Скидка на Tineco iFLOOR3: для беспроводной и качественной уборки

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Tineco iFLOOR3 можно урвать со скидкой в рамках Черной пятницы

За последние пару лет беспроводные вертикальные пылесосы завоевали популярность у потребителей. Это быстрый и комфортный способ без усилий навести порядок в доме или авто. К числу удобных и высокоэффективных приборов по части сбора пыли и мусора относится пылесос Tineco iFLOOR3.

Он считается «пылесосом 2-в-1», поскольку предназначен для сухой или влажной уборки и жилого помещения, и автомобиля. И, разумеется, он пригодится там, где не получится протянуть обычный проводной пылесос. Tineco iFLOOR3 многофункционален и решает вопрос уборки изящно и легко.

Пылесос Tineco iFLOOR3 работает автономно на аккумуляторе емкостью 3000 мАч, заряда которого хватает минимум на 25 минут уборки — а этого времени вполне хватит, чтобы убрать салон автомобиля и квартиру. Чтобы восполнить ресурс батареи хватит всего 50 минут, и можно поставить пылесос заряжаться на ночь и прямо с утра браться за уборку. Насадка легко очищает мебель, шторы и автомобильные сидения от загрязнений и шерсти.

Считается, что уборка — процесс шумный. Но в случае с Tineco iFLOOR3 данной проблемы нет, его уровень шума составляет всего 78 дБ. В числе преимуществ пылесоса можно назвать небольшой вес, пылесборник емкостью 0,5 л и современный HEPA-фильтр. Сам фильтр легко снимается, очищается и можно продолжить уборку.

Только с 23 по 28 ноября Tineco iFLOOR3 можно отхватить за 17 490руб, используя купон продавца и промокод SSBF1500.

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