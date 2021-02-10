Скидки дня: купи выгодно Poco M3 Pro, смарт-камеру Aqara G2H и док-станцию Bakeey

273

Низкая цена на Poco M3 Pro, зарядную станцию Bakeey и смарт-камеру Aqara G2H

Какие бы не были времена, какой не была бы ситуация на рынке, но совершать покупки мы будем постоянно. И крайне важно для многих делать это максимально выгодно и по минимально возможной цене. Тратить много времени на поиск выгодных предложений вряд ли хочется. Куда проще, когда вы получаете информацию о том, что где-то что-то выгодно продают и всегда быть в курсе актуальных предложений.

И наш Telegram-канал Andro price готов помочь в этом. На его просторах практически ежедневно публикуются самые интересные предложения интернет-магазинов, чтобы сделать ваш шопинг максимально выгодным. Например, сегодня, среди интересных вариантов отметились нижеследующие предложения.

Poco M3 Pro

Предложение для Украины

Период проведения акции: с 3 июня по 5 июня

Цена: 5 499 грн - https://lite.bz/DO01vg

Bakeey - зарядная станция с функцией беспроводной зарядки

Характеристики: X9, 100W (max)/10W (беспроводная), 6*USB-A/QC3.0/PD, LCD-дисплей

Версия: EU Plug

Цена: $27,99 - https://lite.al/Moe7-

Промокод "BG3f9c07"

Aqara G2H - смарт-камера с функцией шлюза

Характеристики: ZNSXJ12LM, Zigbee 3.0, Aqara Home/Apple HomeKit, 1080P, угол обзора 140°, слот для карт TF, ночное видение, сохранение в "Облаке"

Предложение для РФ

Цена: $51,48 - https://lite.al/rziamb

Промокод "LOVITE800"