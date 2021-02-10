Скидки дня: купить выгодно Amazfit GTS 2 mini, колонка MIFA и наушники Baseus
Где выгодно приобрести фитнес-часы Amazfit GTS 2 mini, беспроводные наушники Baseus Encok WM01 и музыкальную колонку MIFA A10
В последние годы цены на технику неуклонно растут и все меньше радуют. Но купить электронику выгодно можно. Интернет-магазины регулярно предлагают дополнительные скидки, акции, а также всегда есть возможность прибегнуть к помощи промокодов и приобрести необходимый товар еще дешевле. Хотите покупать электронику выгодно? Рекомендуем стать участником Telegram-канала Andro price, и вы всегда будете в курсе выгодных предложений. Только помните, что товары по сниженной цене расходятся быстро. Поэтому спешите сделать выбор и оформить заказ. Сегодня по традиции три наиболее интересных предложения.
Amazfit GTS 2 mini
Характеристики: 1.55" AMOLED, Bluetooth 5.0, 220 мАч, датчик SpO2, 5ATM
Цена: RU $80,39/UA $84,24 - https://lite.al/MWY0e
Купон магазина $12
Baseus TWS - Беспроводные наушники
Характеристики: Encok WM01, Bluetooth 5.0, аккум. бокса 300 мАч
Цена: $12,12 - https://lite.bz/iFaxI2
Промокод "ALIKPLATI185"
MIFA - беспроводная/проводная музыкальная колонка
Характеристики: A10, 2*5Вт, Bluetooth 4.0/Aux-in, 2200мАч, поддержка FLAC, IPX4/IPX5
Цена: $18,83 - https://lite.al/cRqDu
Комментарии