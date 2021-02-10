Скидки дня: купить выгодно Amazfit GTS 2 mini, колонка MIFA и наушники Baseus

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Где выгодно приобрести фитнес-часы Amazfit GTS 2 mini, беспроводные наушники Baseus Encok WM01 и музыкальную колонку MIFA A10

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Amazfit GTS 2 mini

Характеристики: 1.55" AMOLED, Bluetooth 5.0, 220 мАч, датчик SpO2, 5ATM

Цена: RU $80,39/UA $84,24 - https://lite.al/MWY0e

Купон магазина $12

Baseus TWS - Беспроводные наушники

Характеристики: Encok WM01, Bluetooth 5.0, аккум. бокса 300 мАч

Цена: $12,12 - https://lite.bz/iFaxI2

Промокод "ALIKPLATI185"

MIFA - беспроводная/проводная музыкальная колонка

Характеристики: A10, 2*5Вт, Bluetooth 4.0/Aux-in, 2200мАч, поддержка FLAC, IPX4/IPX5

Цена: $18,83 - https://lite.al/cRqDu