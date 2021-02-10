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Скидки дня: POCO M3 Pro 5G, наушники Bluedio и внешний аккумулятор YKZ по низкой цене

21.05.2021 144 0

POCO M3 Pro 5G, наушники Bluedio и внешний аккумулятор YKZ купить по меньшей цене

Сегодня многие решают вопрос приобретения электроники просто — ее покупают в интернет-магазинах. Естественно, что никто не откажется сделать это со скидкой, экономно и с выгодой для собственного бюджета. Поэтому и выискивают предложения от продавцов, позволяющие приобрести товар по меньшей цене и щадящей стоимости для кошелька.

 

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Poco M3 Pro 5G

Характеристики: Dimensity 700, IPS 6,50" 90Hz FullHD+, 5000 мАч, камера 48 Мп

Версия: 4/64 Гб - RU $159/UA $161,11

Версия: 6/128 Гб - RU $179/UA  $181,11

Промокод "10M3PRO"

https://lite.al/PmSCC

 

Скидки дня: POCO M3 Pro 5G, наушники Bluedio и внешний аккумулятор YKZ по низкой цене – фото 1

 

Bluedio - беспроводные/проводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: H2, драйверы 57мм, ANC, Bluetooth 5.0/jack 3.5mm, автономность 40ч

Цена: $29,80 - https://lite.bz/G6Mnp

Промокод "OEH4KCK377NX"

 

Скидки дня: POCO M3 Pro 5G, наушники Bluedio и внешний аккумулятор YKZ по низкой цене – фото 2

 

YKZ - пауэр-банк

Два по цене одного!

Характеристики: 10000 мАч, 1*USB, LED-индикация

Предложение для РФ

Экспресс-доставка

Цена: $9,99 (за 2 шт) - https://lite.al/COTCMv

Автоматическая скидка в корзине + промокод "IP0WTQMG9HNV"

 

Скидки дня: POCO M3 Pro 5G, наушники Bluedio и внешний аккумулятор YKZ по низкой цене – фото 3

POCO M3 Pro 5G Bluedio YKZ
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.05.2021

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Скидки дня: POCO M3 Pro 5G, наушники Bluedio и внешний аккумулятор YKZ по низкой цене

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