Скидки дня: Poco M3, Realme 7 5G и Motorola G8 Plus

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Poco M3, Realme 7 5G и Motorola G8 Plus купить по приятной цене

Благодаря различным акциям и распродажам, есть широкие возможности для экономии. Почему бы не купить два товара по цене одного или не получить какой-то подарок. Или просто купить что-то по меньшей цене. Предложения лояльности встречаются повсюду, но, как правило, они действуют короткий промежуток времени или на ограниченное количество товара. Тут важно не зевать и знать о том, что какой-то магазин предлагает возможность выгодно совершить покупку.

Уверены, что не стоит пренебрегать возможностью экономить на приобретениях. Поэтому следите внимательно за нашими обновлениями в Telegram-канале Andro price, где мы регулярно публикуем наиболее интересные предложения. Вот три смартфона, которые доступны со скидкой.

Realme 7 5G

Характеристики: Dimensity 800U, 6.53" 120Гц AMOLED, 5000 мАч, быстрая зарядка 30W, NFC, 6/128 Гб

Цена: $199 - https://lite.al/b2GH4

Купон магазина $20

Poco M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/128 Гб

Цена: $149/$151,11 - https://lite.bz/kIIGiF

Промокод "ALIPOCOM3"

Суперцена на смартфон Motorola G8 Plus!

Предложение для Украины

Период проведения акции: с 19 января по 31 января 2021 года

Motorola G8 Plus 4/64GB Cosmic Blue

Цена: 5299 грн - https://fas.st/eE04ph