Скидки дня: приятные цены на TWS-наушники QCY, Android TV-box X96 Max Plus и камеру Xiaomi Yi
Спеши купить выгодно TWS-наушники QCY HT01, Android TV-box X96 Max Plus и камеру Xiaomi Yi
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QCY TWS - беспроводные наушники с активным шумоподавлением (гибрид)
Характеристики: HT01, Hybrid ANC, AAC, драйверы 7.0мм, Bluetooth 5.0, QCY App, аккум. кейса 600мАч
Цена: $39,90 - https://lite.al/bjbXN
Купон магазина $2 + промокод "QCYANC155"
X96 Max Plus - Андроид ТВ-бокс
Характеристики: Amlogic S905X3 + Mali-G31, HDR10+, 4K*2K UHD, LCD-дисплей, 4/64 Гб
Экспресс-доставка
Цена: $33,16 - https://lite.bz/Pe-JM
Промокод "MRWAWA700" + скидка продавца $2 (в корзине)
Xiaomi Yi - купольная камера
Характеристики: Dome Guard Camera, 1080P (Full-HD), обзор 360°, YI Home APP
Цена: $20,90 - https://lite.al/WbYeUq
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