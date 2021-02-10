Скидки дня: приятные цены на TWS-наушники QCY, Android TV-box X96 Max Plus и камеру Xiaomi Yi

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Спеши купить выгодно TWS-наушники QCY HT01, Android TV-box X96 Max Plus и камеру Xiaomi Yi

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QCY TWS - беспроводные наушники с активным шумоподавлением (гибрид)

Характеристики: HT01, Hybrid ANC, AAC, драйверы 7.0мм, Bluetooth 5.0, QCY App, аккум. кейса 600мАч

Цена: $39,90 - https://lite.al/bjbXN

Купон магазина $2 + промокод "QCYANC155"

X96 Max Plus - Андроид ТВ-бокс

Характеристики: Amlogic S905X3 + Mali-G31, HDR10+, 4K*2K UHD, LCD-дисплей, 4/64 Гб

Экспресс-доставка

Цена: $33,16 - https://lite.bz/Pe-JM

Промокод "MRWAWA700" + скидка продавца $2 (в корзине)

Xiaomi Yi - купольная камера

Характеристики: Dome Guard Camera, 1080P (Full-HD), обзор 360°, YI Home APP

Цена: $20,90 - https://lite.al/WbYeUq