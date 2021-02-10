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Скидки дня: Redmi Note 9T 5G, смарт-часы Amazfit Stratos и Amazfit Bip U, а также наушники 1MORE

23.02.2021 378 0

Низкая цена на Redmi Note 9T 5G, смарт-часы Amazfit Stratos и Amazfit Bip U, а также наушники 1MORE

Распродажи и акции интернет-продавцы устраивают практически каждый день, что дает покупателям широкие возможности пополнять свой парк гаджетов и покупать разнообразные товары по сниженной цене. Но если о крупных распродажах мы знаем заблаговременно и можем подготовиться к ним, то вот найти акции и предложения со скидкой на определенные товары, которые действуют ограниченное время, бывает непросто.

 

Здесь проще воспользоваться услугами Telegram-канала Andro price, где на постоянной основе публикуются актуальные скидочные предложения от различных интернет-магазинов. С ним вы будете всегда знать о возможности совершить шопинг и сможете покупать товары с экономией для бюджета. Предлагаем познакомиться с сегодняшней подборкой гаджетов, которые продавцы отдают чуть дешевле.

 

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Характеристики: Dimensity 800U, модуль NFC, стереозвук, 5000 мАч, 4/64 Гб

Предложение для РФ

Цена: $186,90 - https://lite.al/id51WO

Промокод "LUBOV" + купон магазина $5

 

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Amazfit Bip U

Характеристики: 1.43" TFT, Bluetooth 5.0, датчик кислорода в крови, 230 мАч, 5ATM

Цена: $52,15/UA $54.99 - https://lite.al/Jd-zFs

Купон магазина $5 + промокод "P2PEPZFD" RU

 

Amazfit Bip U Pro от Huami предложит те же функции что и Bip U, но с добавленным GPS, микрофоном и геомагнитным датчиком | Смарт-часы и фитнес-браслеты | Дайджест новостей | Клуб DNS﻿

 

1MORE - беспроводные наушники с зарядным кейсом

Характеристики: E1026BT-I, Bluetooth 5.0, aptX, AAC

Предложение для РФ

Цена: $27,58 - https://ali.ski/mCErL

Купон продавца $15,72 + промокод "P2PEPZFD"

Amazon.com: 1MORE Stylish True Wireless Earbuds, Bluetooth 5.0, 24-Hour Playtime, Stereo In-Ear Headphones with Charging Case, Built-in Microphone, Alternate Pairing Mode: Electronics﻿

 

 

Смарт-часы Amazfit Stratos

Характеристики: 1.34" LCD, Bluetooth 4.0, 290мАч, 5ATM

Цена: $77,91/UA $85 - https://lite.al/-FOuK

Купон магазина $7 + промокод "LUBOV" RU

 

Смарт-часы Amazfit Stratos 3 Black (A1929). Купить Смарт-часы Amazfit Stratos 3 Black (A1929) по низкой цене в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Николаеве, Полтаве, Украине | CACTUS﻿

 

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Redmi Note 9T 5G Amazfit Stratos Amazfit Bip U 1MORE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.02.2021

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Скидки дня: Redmi Note 9T 5G, смарт-часы Amazfit Stratos и Amazfit Bip U, а также наушники 1MORE