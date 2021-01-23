Скидки дня : смартфон POCO M3, наушники OPPO TWS и сетевая Wi-FI 6 карта для ПК

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Купить выгодно смартфон POCO M3, наушники OPPO TWS и сетевую Wi-FI 6 карта для ПК﻿

Солнечный выходной день может помочь нам не только отдохнуть, а и сделать необходимые покупки, сэкономив средства. Предлагаем вам несколько актуальных товаров по приятным скидкам. Сегодня это интересный бюджетный смартфон Poco M3 , отличные беспроводные наушники OPPO TWS и сетевая карта для ПК с поддержкой Wi-Fi 6. Если вы искали хорошие цены на эти товары, то сегодня ваш день.

POCO M3

Характеристики : Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, аккум. 6000 мАч

Версия: 4/64 в цветах black/blue/yellow

Цена: $136/$138,11 - https://lite.bz/DpFnJ

Промокод "ALICCMSF"

Версия: 4/128 в цветах black/blue

Цена: $149/$151,11 - https://lite.al/JFbGZp

Промокод "ALIPOCOM3"

Беспроводные наушники OPPO TWS W-31

Характеристики : W31 Lite, драйверы 8.0 mm, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 400 мАч,

Цена: $22.89 / $23.94 - https://lite.bz/05aiia

Промокод "ALICCMSF"

ORICO - сетевая карта для ПК / двухдиапазонный роутер

Характеристики : PTR-XTU, Intel AX200, PCI-E, WIFI 6, Bluetooth 5.0

Цена : $21.71 - https://lite.al/1GS5-R

Купон магазина $1.00 + промокод "F750CD9AYBWA"