Скидки дня : смартфон POCO M3, наушники OPPO TWS и сетевая Wi-FI 6 карта для ПК
Купить выгодно смартфон POCO M3, наушники OPPO TWS и сетевую Wi-FI 6 карта для ПК
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POCO M3
Характеристики : Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, аккум. 6000 мАч
Версия: 4/64 в цветах black/blue/yellow
Цена: $136/$138,11 - https://lite.bz/DpFnJ
Промокод "ALICCMSF"
Версия: 4/128 в цветах black/blue
Цена: $149/$151,11 - https://lite.al/JFbGZp
Промокод "ALIPOCOM3"
Беспроводные наушники OPPO TWS W-31
Характеристики : W31 Lite, драйверы 8.0 mm, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 400 мАч,
Цена: $22.89 / $23.94 - https://lite.bz/05aiia
Промокод "ALICCMSF"
ORICO - сетевая карта для ПК / двухдиапазонный роутер
Характеристики : PTR-XTU, Intel AX200, PCI-E, WIFI 6, Bluetooth 5.0
Цена : $21.71 - https://lite.al/1GS5-R
Купон магазина $1.00 + промокод "F750CD9AYBWA"
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