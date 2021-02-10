Скидки дня: сниженная цена на TicWatch GTX, видеорегистратор 70mai Dash Cam и наушники HyperX
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HyperX - наушники
Характеристики: Cloud Stinger S, Sound 7.1, mini-Jack 3.5/USB, длина шнура 2.5м, микрофон
Предложение для Украины
Цена: 1 499 грн - https://fas.st/pjlkQ
TicWatch - фитнес-часы
Характеристики: GTX, 1.28" (240x240), аккум. 200 мАч, IP68
Цена: RU $36,86/UA $38,99 - https://lite.al/5-3X_
Купоны магазина $9 + промокод "MODNO"RU
70mai Dash Cam - автомобильный видеорегистратор
Характеристики: 1S, Sony IMX307, Full HD 1920x1080, G-sensor, аккум. 240мАч
Версия: No TF Card
Предложение для РФ
Экспресс-доставка
Цена: $29,53 - https://lite.bz/uj4Nl
Промокод "ALIKPLATI455"
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