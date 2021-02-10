Скидки дня: выгодно купить смарт-часы Amazfit Stratos и Haylou, а также наушники Knowledge Zenith (KZ)
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Haylou - смарт-часы
Характеристики LS02, 1.4" TFT, Bluetooth 5.0, аккум. 260 мАч, IP68
Цена: $19,38 - https://lite.al/Xw76q
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Amazfit Stratos - смарт-часы
Характеристики: 1.34" LCD, Bluetooth 4.0, аккум. 290 мАч, 5ATM
Предложение для РФ
Цена: $76,23 - https://lite.bz/gRIPk
Купон магазина $7 + промокод "MAORR900"
Knowledge Zenith (KZ) - наушники
Характеристики: EDX, 3.5 мм (mini-Jack), длина кабеля 1.25м
Версия: с микрофоном - $6,57
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