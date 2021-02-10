Скидки дня: выгодно купить смарт-часы Amazfit Stratos и Haylou, а также наушники Knowledge Zenith (KZ)

174

Не пропусти шанс приобрести по меньшей цене наушники Knowledge Zenith (KZ), смарт-часы Amazfit Stratos и Haylou

Ежедневно десятки интернет-магазинов проводят распродажи и продают товары со скидками. Мы ищем и вручную отбираем самые интересные предложения. А еще не забываем заглядывать в разделы постоянных распродаж в ведущих интернет магазинах. Все это мы делаем для того, чтобы вы могли покупать электронику и другие товары выгодно и по меньшей цене. И делаем это на постоянной основе и со всеми актуальными предложениями, позволяющими экономить, вы можете ознакомиться в нашем Telegram-канале Andro price. И традиционно ловите самые интересные предложения дня.

Haylou - смарт-часы

Характеристики LS02, 1.4" TFT, Bluetooth 5.0, аккум. 260 мАч, IP68

Цена: $19,38 - https://lite.al/Xw76q

Промокод "BGd31d2c"

Amazfit Stratos - смарт-часы

Характеристики: 1.34" LCD, Bluetooth 4.0, аккум. 290 мАч, 5ATM

Предложение для РФ

Цена: $76,23 - https://lite.bz/gRIPk

Купон магазина $7 + промокод "MAORR900"

Knowledge Zenith (KZ) - наушники

Характеристики: EDX, 3.5 мм (mini-Jack), длина кабеля 1.25м

https://lite.al/AVv_J

Версия: с микрофоном - $6,57