Скидки дня: Xiaomi Mi 11 Lite, TV-бокс X96 Max Plus и наушники FILL

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Не теряй шанс купить Xiaomi Mi 11 Lite, TV-бокс X96 Max Plus и наушники FILL по лучшей на сегодняшний день цене

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Xiaomi Mi 11 Lite

Характеристики: Snapdragon 732G, 6,55" (FHD+) AMOLED DotDisplay, аккум. 4520 мАч, камера 64 Мп, быстрая зарядка 33W, NFC, 6/128 Гб

Цена: $289 - https://lite.al/F-BdF5

Промокод "XMM11LITE"

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X96 Max Plus - Андроид ТВ-бокс

Характеристики: AmlogicS905X3 + Mali-G31, HDR10+, 4K*2K UHD, LCD-дисплей, 4/32 Гб

Предложение для РФ

Цена: $33,06 - https://lite.bz/k1pw5Y

Промокод "ALIPLATIT455"

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FIIL TWS - беспроводные наушники

Характеристики: T1 Lite, Bluetooth 5.2, AAC, SBC, 400 мАч

Цена: UA $30,65/RU $32,54 - https://lite.bz/lg6Gl

Промокод "PXB18YU7BC9N"

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