Скидки на телевизор Panasonic и прочие товары

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Очередная подборка скидок дня

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Panasonic - телевизор 24"

Характеристики: TX-24GR300, 24"/1366x768 Пикс, медиаплеер USB, акустика 2*8 Вт

Цена: 5 595 руб - https://lite.bz/EGKRed

Xiaowei - настенный диспенсер для мыла с дисплеем

Характеристики: X5s, емкость 280 мл, аккум. 1500 мАч, 160*120*62.5 мм

Предложение для РФ

Цена: $15,49 - https://lite.bz/SKZNSb

CableDeconn - HDMI-кабель

Характеристики: 4k 60 Hz, длина 2 метра

Цена: $4,93 - https://lite.bz/_UsOF

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