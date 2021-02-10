Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Сложная беспроводная зарядка – самое удобное для зарядки iPhone и Apple Watch? Native Union показала такое зарядное устройство на CES 2024

Сложная беспроводная зарядка – самое удобное для зарядки iPhone и Apple Watch? Native Union показала такое зарядное устройство на CES 2024

12.01.2024 115 0

Заряжание в дороге стало удобнее

Компания Native Union показала на выставке CES 2024 свои новые аксессуары для техники Apple. Главная новинка – складное магнитное зарядное устройство Voyage с поддержкой стандарта Qi2.

Сложная беспроводная зарядка – самое удобное для зарядки iPhone и Apple Watch? Native Union показала такое зарядное устройство на CES 2024 – фото 1

Voyage имеет круглую складную конструкцию, похожую на Twelve South Butterfly. Устройство может использоваться для одновременной зарядки iPhone и Apple Watch.

Зарядное устройство Voyage будет производиться в трех цветах. Также компания анонсировала выход тонкого зарядного устройства с двойным USB-C портом мощностью 67 Вт.

Сложная беспроводная зарядка – самое удобное для зарядки iPhone и Apple Watch? Native Union показала такое зарядное устройство на CES 2024 – фото 2

Цены и точная дата продаж зарядных устройств пока не известны. Но Native Union обещает, что они появятся в продаже в ближайшее время.

Источник -9to5mac

Автор: Andrii S. Дата публикации: 12.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Сложная беспроводная зарядка – самое удобное для зарядки iPhone и Apple Watch? Native Union показала такое зарядное устройство на CES 2024