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Складной смартфон OnePlus Open – подробные рендеры и ожидаемые характеристики

11.10.2023 54 0

Внешность OnePlus Open﻿ в подробностях

OnePlus выпустит свой первый складной смартфон OnePlus Open 19 октября. Телефон уже был замечен на живых фото и видео, а сейчас появились несколько маркетинговых изображений и информация о цене.

 

OnePlus Open


Официально подтверждено, что OnePlus Open и OPPO Find N3 – это один и тот же телефон. Если раньше от нас прятали блок камер, то сейчас можно увидеть большой круглый остров с тремя объективами, датчиком и большой вспышкой вне его, в верхнем левом углу задней плоскости смартфона.

 

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Другой примечательной деталью является экокожа, по крайней мере, на тыльной стороне черного варианта. Боковые грани смартфона кажутся плоскими и тонкими, но углы очень закруглены.

 

OnePlus Open


OnePlus Open будет работать на процессоре Snapdragon Gen 2, будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти, известно о 256 ГБ накопителе. Смартфон оснащен основной камерой на 48 МП, ультрашироугольным объективом на 48 МП и телефото на 64 МП с 3x зумом. Внутренний дисплей получит диагональ 7,8”, а внешний – 6,31”.


Ожидаемая цена OnePlus Open – $1700.﻿

 

Источник: Phone Arena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 11.10.2023
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Складной смартфон OnePlus Open – подробные рендеры и ожидаемые характеристики