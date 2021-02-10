Складной смартфон OnePlus Open – подробные рендеры и ожидаемые характеристики

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Внешность OnePlus Open﻿ в подробностях

OnePlus выпустит свой первый складной смартфон OnePlus Open 19 октября. Телефон уже был замечен на живых фото и видео, а сейчас появились несколько маркетинговых изображений и информация о цене.



Официально подтверждено, что OnePlus Open и OPPO Find N3 – это один и тот же телефон. Если раньше от нас прятали блок камер, то сейчас можно увидеть большой круглый остров с тремя объективами, датчиком и большой вспышкой вне его, в верхнем левом углу задней плоскости смартфона.



Другой примечательной деталью является экокожа, по крайней мере, на тыльной стороне черного варианта. Боковые грани смартфона кажутся плоскими и тонкими, но углы очень закруглены.



OnePlus Open будет работать на процессоре Snapdragon Gen 2, будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти, известно о 256 ГБ накопителе. Смартфон оснащен основной камерой на 48 МП, ультрашироугольным объективом на 48 МП и телефото на 64 МП с 3x зумом. Внутренний дисплей получит диагональ 7,8”, а внешний – 6,31”.



Ожидаемая цена OnePlus Open – $1700.﻿

Источник: Phone Arena