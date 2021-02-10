Складной смартфон Tecno Phantom V2 Fold замечен в базе IMEI

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Второе поколение «раскладушки» ﻿Tecno﻿ может получить самый мощный процессор

Tecno Phantom V Fold был представлен в начале этого года. Сейчас компания работает над новым складным смартфоном Tecno Phantom V2 Fold. Об этом стало известно из базы данных IMEI раскрывающей сложную модель.



Tecno Phantom V2 Fold имеет номер модели AE10. Ожидается, что складной смартфон будет официально представлен в первом квартале 2024 года. Однако это может быть изменено в зависимости от планов Tecno Mobile. Смартфон Tecno Phantom V Fold работает на базе Dimensity 9000+, но неизвестно, с каким процессором выйдет модель Tecno Phantom V2 Fold.



По слухам, новая модель может получить процессор Dimensity 9300. Но не факт, что складной смартфон получит наиболее мощный топовый чип. Одно из первых свидетельство о Tecno Phantom V2 Fold, поэтому информации мало.

Источник: GSMChina