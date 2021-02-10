Складной смартфон Xiaomi MIX Flip может выйти уже в этом году

63

флип от Xiaomi будет очень тонким

Xiaomi выпускает складные смартфоны MIX Fold с 2021 года, но в ее ассортименте не было вертикального телефона, аналогичного Galaxy Flip5. Похоже, это изменится уже в 2023 году.



В июне GSMChina заметили устройство с номером модели 2311BPN23C, которое было идентифицировано как первый флип Xiaomi. Сейчас смартфон был найден в базе данных IMEI, также стало известно, что он будет называться Xiaomi MIX Flip.



Список только подтверждает название смартфона, но не содержит информации о его характеристиках. Предыдущие утечки показали, что его внутреннее кодовое название N17. В июне информатор Digital Chat Station заявил, что MIX Flip будет чрезвычайно легким и тонким дизайном.



Было сообщено, что Xiaomi MIX Flip будет анонсирован в 2024 году, но цифры «2311» в номере модели намекают на релиз вместе с серией Xiaomi 14 в этом году. Другие сообщения говорят, что смартфон оснастят чипом Snapdragon 8-й серии и что он будет стоить около 5000 юаней (~$658).



Другой информатор на Weibo сообщает, что Xiaomi MIX Flip выйдет в ноябре и не будет выпущен за пределами Китая. Также есть данные, что Xiaomi MIX Flip получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и телефотообъектив с зумом 3x.

Источник: TheTechOutlook