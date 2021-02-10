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Привет, друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о крутых складных смартфонах от Samsung. Совсем недавно мы осматривали Samsung Galaxy Fold 5 , а сегодня поговорим о более доступной и упрощенной модели под названием Samsung Galaxy Flip5.

Этот смартфон предлагает схожие характеристики, но конструкция отличается, как и стоимость. Samsung Galaxy Flip5 в определенной степени можно считать народным вариантом, ведь его цена составляет лишь около 45 тысяч грн, в отличие от старшего брата стоимостью более 74 000 грн. Если вас уже заинтересовал этот малыш, устраивайтесь поудобнее и читайте обзор Samsung Galaxy Flip5.

Обзор Samsung Galaxy Flip5 - новый гибкий красавчик

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса и габариты

Экраны

Производительность и память

Программное обеспечение

Камеры

Автономность

Цена и выводы

Видеообзор﻿

Технические характеристики

Внутренний экран: Матрица Dynamic AMOLED 2X, диагональ 6.7″, разрешение 1080 x 2640 пикселей, плотность пикселей – 425 ppi, частота развертки – 120 Гц, поддержка HDR10+ Внешний экран: Матрица Super AMOLED, диагональ 3.4″, разрешение 720 x 748 пикселей, плотность пикселей – 306 ppi Габариты: В разложенном виде – 165.1 x 71.9 x 6.9 мм, в сложенном – 85.1 x 71.9 x 15.1 мм, вес 187 граммов Материалы корпуса: Пластик, стекло и алюминий Защита: IPX8 (погружение на глубину до 1.5 м в течение 30 минут) Цвета: Mint, Graphite, Cream, Lavender, Gray, Blue, Green, Yellow Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.36 ГГц + два ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2.8 ГГц + два ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 2.0 ГГц Видеоускоритель: Adreno 740 Варианты памяти: 8/256 ГБ, 8/512 ГБ Операционная система: Android 13 с фирменной прошивкой One UI 5.1.1 Основная камера: Главный модуль: разрешение 12 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 24 мм, размер матрицы 1/1.76", размер пикселя 1.8µm, Dual Pixel PDAF (расширенный фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация) Сверхширокоугольный модуль: разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 123˚, размер пикселя 1.12µm Запись видео в максимальном качестве 4K@/60fps Фронтальная камера: Разрешение 10 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 23 мм, размер пикселя 1.22µm Запись видео в 4K @ 30fps Коммуникации: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Емкость аккумулятора: 3700 мАч Мощность зарядки: Проводная – 25 Вт, беспроводная – 15 Вт, реверсивная – 4.5 Вт Цена: От 42 999 грн

Вот такие характеристики показывает нам Samsung Galaxy Flip5. Сразу хочется обратить внимание на качественный экран Dynamic AMOLED 2X, небольшой вес устройства, полноценную влагозащиту и флагманский процессор. А вот набор камер не выглядит супер поразительно, ведь здесь у нас только основной и сверхширокоугольный модуль по 12 Мп. Емкость батареи тоже маленькая.

Первое впечатление от Samsung Galaxy Flip5 неоднозначное, хоть и более положительное. Но давайте разберемся поподробнее.

Напоминаем, что со всеми подробными техническими характеристиками смартфона вы можете ознакомиться на Е-каталоге.

Samsung Galaxy Flip5

Комплектация

Как обычно, наш обзор стартует с комплекта поставки. И здесь все очень скромно. Samsung Galaxy Flip5 приходит в небольшой черной коробке без броских элементов. Внутри все тоже по минимуму: только наш сегодняшний герой, кабель USB Type-C, скрепка для открытия SIM-лотка и макулатура.

Блок питания придется докупать отдельно, как и фирменный чехол. Ситуация такая же, как и с Samsung Galaxy Fold 5. Похоже, производитель считает, что если пользователь раскошелился на покупку такого недешевого смартфона, то фирменные аксессуары сможет докупить отдельно. Кстати, защитная пленка тоже входит в аксессуары, которые нужно покупать дополнительно.

Больше здесь ничего интересного, поэтому откладываем комплектацию и идем дальше знакомиться с Samsung Galaxy Flip5.

Дизайн, материалы корпуса и габариты

Конечно, внешний вид – это первый момент, который хочется рассмотреть у Samsung Galaxy Flip5. Здесь уже привычная нам складная конструкция с двумя дисплеями: внутри «раскладушки» находится внутренний дисплей, а сзади – внешний дополнительный.

Этому внешнему экрану хотелось бы уделить большое внимание, но поговорим о нем в следующем пункте. А пока вернемся к дизайну Samsung Galaxy Flip5. Такой важный элемент как шарнир значительно улучшили, и теперь нет щели между двумя половинками корпусами в сложенном состоянии. Эта щель доставляла ощутимый эстетический дискомфорт, поэтому ее отсутствие приятно греет душу.

Как заявляет сам производитель, прочность шарнира прокачалась на 25%, что в реальности, конечно, нельзя подтвердить или опровергнуть. Но по первым ощущениям шарнир действительно качественный и добротный.

Размеры Samsung Galaxy Flip 5 в сложенном состоянии составляют 85.1 x 71.9 x 15.1 мм, а в разложенном – 165.1 x 71.9 x 6.9 мм с весом 187 грамм. Это довольно скромные габариты, которые не могут не радовать. «Раскладушка» без проблем поместится в любом кармане.

К материалам корпуса Samsung Galaxy Flip 5 претензий нет. Грани алюминиевые, а задняя стеклянная панель с защитным покрытием Gorilla Glass Victus 2. Здесь все по-взрослому. Добавили даже влагозащиту IPX8, наличие которой в гибком смартфоне можно считать настоящим триумфом.

Цветовых вариантов Samsung Galaxy Flip 5 огромное разнообразие. В технических характеристиках телефона указано, что он доступен в мятном, графитовом, желтом, кремовом, сером, лавандовом, синем и зеленом цветах.

В магазине вы, конечно, такую большую цветовую палитру не найдете: на прилавках Galaxy Flip 5 демонстрируется в основном лишь в четырех цветах. Но все равно этого достаточно, чтобы сделать из смартфона стильный аксессуар, который подойдет к любому образу.

За дизайн Samsung Galaxy Flip 5 получает высокую оценку. Здесь и премиальные материалы корпуса, и качественный шарнир, и наличие влагозащиты, и увеличенный дополнительный дисплей. Правда, при желании можно придраться к морщине на экране в разложенном состоянии, но это уже тема следующего пункта.

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Экраны

Начнем с внешнего AMOLED-дисплея Samsung Galaxy Flip 5, диагональ которого составляет 3.4 дюйма с небольшим разрешением 720 x 748 пикселей. Такие параметры могут показаться скромными, но это уже прогресс по сравнению с предшественником, у которого был крошечный 1,9-дюймовый экран на 260 x 512 пикселей.

Диагонали внешнего экрана Samsung Galaxy Flip 5 вполне достаточно, чтобы ответить на сообщения, проверить уведомления или посмотреть прогноз погоды. Да и другие задачи выполнять на этом экране вполне удобно: ответить или отклонить звонок, зайти в Google карты, настроить функцию Always ON, добавить разные полезные виджеты и даже запускать YouTube.

Есть даже возможность установить инструмент Good Lock и с его помощью открывать на внешнем дисплее любую программу. Вот только корректную работоспособность программ никто не гарантирует.

Во время фото- и видеосъемки возможности такого дисплея тоже будут очень кстати. Можно делать селфи и сразу смотреть на результат. Да и записывать сторис в социальные сети очень удобно, ведь благодаря оптической стабилизации видео не будет прыгать даже во время активной ходьбы.

Режим Flex позволяет сложить конструкцию определенным образом, поставить смартфон на какую-то поверхность и сделать снимок без посторонних.

Яркости дополнительного экрана Samsung Galaxy Flip 5 хватает даже в солнечный день. Да, частота развертки составляет всего 60 Гц, но для такой диагонали это нормально. Если вы хотите полноценный второй экран, тогда уже стоит смотреть в сторону Samsung Galaxy Fold 5. Для выполнения небольших повседневных задач этот дисплей вполне подходит.

А вот внутренний экран Samsung Galaxy Flip 5 совершенно не изменился по сравнению с предшественником. Здесь все та же 6,7-дюймовая матрица Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080 x 2640 пикселей и частотой развертки 120 Гц. Хотя нет, один параметр изменился, и это пиковая яркость. В прошлой модели это было 1200 нит, теперь 1750 нит.

Такой яркости вполне достаточно, и даже под прямыми солнечными лучами можно хорошо рассмотреть содержимое экрана. А вот с ШИМом опять неприятный момент – уровень вредного излучения зашкаливает. Впрочем, ничего нового, пользователи Samsung уже к этому привыкли.

Вот такие результаты имеем:

100% – 47%

75% - 47%

50% – 46%

35% – 44%

25% – 42%

10% – 109%

5% – 88%.

Дисплеи Samsung Galaxy Flip 5 нас точно не разочаровали и получают высокий балл. Это достойный флагманский уровень и претензий к качеству картинки у вас точно не будет.

Производительность и память

Приближаемся к процессору Samsung Galaxy Flip 5. В этом малыше установлен самый мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, и, казалось бы, это замечательное решение для игр. Но нет, и дело не только в узком и неудобном экране.

Основная проблема заключается в сумасшедшем троттлинге Samsung Galaxy Flip 5. В тесте на графику падения производительности составляет до 60%. С тестом на вычислительные ядра ситуация похожа. Со всеми нашими измерениями можно ознакомиться на прикрепленных ниже изображениях. Вы только посмотрите на эту ужасную красную линию. Давно мы такого не видели во флагманских смартфонах.

И такая картина наблюдается у Samsung Galaxy Flip 5 не только при проведении синтетических тестов. В игре Genshin Impact уже через 20 минут начинаются заметные фризы.

Таким образом, можно сделать выводы, что для тяжелых игрушек Samsung Galaxy Flip 5 абсолютно не подходит. Конечно, всевозможные простенькие игрушки будут идти на «ура», но серьезным, так сказать, геймингом заняться не удастся. И давайте будем честны: мало кто покупает такую «раскладушку» для игр.

Samsung Galaxy Flip 5 предлагается только в двух вариантах памяти – 8/256 ГБ и 8/512 ГБ. При умеренном использовании хватит базовой модификации. А если хотите ни в чем не ограничивать себя – как раз подойдет вариант на 512 ГБ. Во всех случаях, конечно, используются новейшие и быстрые стандарты памяти.

Напоминаем, что сравнить Samsung Galaxy Flip 5 с конкурентами можно также на Е-каталоге. Там для этого предоставлен удобный и понятный функционал.

Samsung Galaxy Flip5

Программное обеспечение

В плане интерфейса все стандартно и в самых лучших традициях флагманов Samsung. Пожалуй, единственное отличие от стандартных смартфонов этого бренда – это наличие FLEX Mode. Вы уже знаете, что благодаря этому режиму можно активировать многозадачность: например, в одном окне смотреть YouTube, а в другом общаться в мессенджере. В выборе сценариев вы не ограничены.

Samsung Galaxy Flip 5 работает под управлением операционной системы Android 13 с фирменной прошивкой One UI 5.1.1. О возможностях и функциях данного ПО повторяться не будем. Если говорить о производительности интерфейса, все работает очень быстро и четко. В среднем можно рассчитывать на пять лет поддержки от производителя.

Камеры

Пройдемся по камерам Samsung Galaxy Flip 5, и здесь существенного улучшения с предшественником тоже нет. Новинка получила аналогичные модули: главный 12-мегапиксельный и 12-мегапиксельный ультраширокий. И это далеко не новые сенсоры, но производитель настойчиво добавляет их в каждую свою раскладушку.

Итак, давайте ознакомимся с реальными примерами. И днем, и ночью снимки достойного качества. В некоторых сценариях видна искусственная обработка, но благодаря этому фотки выглядят более «инстаграмно», и их можно сразу загружать в соцсети.

На основной модуль можно делать крутые портретные фотки. Результаты хороши даже в трудных условиях.

А вот вам примеры фото на ультраширик Samsung Galaxy Flip 5. Согласитесь, что выглядит здорово. Конечно, при плохом освещении качество заметно снижается, но все равно это приемлемый флагманский уровень.

Видео на основной модуль Samsung Galaxy Flip 5 можно записывать в максимальном качестве 4K@/60fps. С этим тоже все хорошо, как и у других флагманов Samsung. Оптическая стабилизация работает исправно, автофокус тоже выполняет свое дело, картинка приятна, звук пишет нормально.

10-мегапиксельная фронтальная камера Samsung Galaxy Flip 5 тоже отлично вписывается в компанию отличных модулей. Фоткает классно, еще и видео пишет в 4K, а такое умеют не все флагманы.

Подведем краткие итоги по камерам Samsung Galaxy Flip 5: хоть данная модель и не позиционируется как топовый камерофон, но камеры у нее реально хорошие. Хотя они и установлены еще от Galaxy S20, особой разницы с Galaxy S23 нет.

В любительских целях все должно отлично подойти и не вызывать претензий. Понятно и так, что профессиональные фотографы не будут смотреть в сторону этой раскладушки.

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Автономность

Теперь закроем вопросы автономной работы Samsung Galaxy Flip 5. Сложные модели всегда имели проблемку с автономностью, но в новом поколении это уже не так остро ощущается. Хотя емкость аккумулятора и не изменилась по сравнению с предшественником, время работы увеличилось. Теперь можно смело рассчитывать на день умеренного использования, еще и с запасом.

Быстрая зарядка есть, но ее мощность составляет всего 25 Вт. Это проводная, а беспроводная в среднем на 15 Вт. Этого достаточно мало, но Samsung не спешит радовать нас супербыстрой зарядкой. Если заряжать Samsung Galaxy Z Flip 5 по проводу, то до 50% мобильное устройство зарядится примерно через полчаса.

Цена и выводы

Давайте рассмотрим цену Samsung Galaxy Flip 5 и будем подводить итоги. Версия на 8/256 ГБ продается по цене от 42 999 грн., а за модификацию на 512 ГБ нужно отдать 46 999 грн. Да, ценник немалый, но это гораздо дешевле того же Samsung Galaxy Fold 5.

Хотите узнать, в каком украинском магазине выгоднее купить Samsung Galaxy Flip 5? Рекомендуем воспользоваться Е-каталогом. Этот сайт позволяет быстро сравнить цены в разных магазинах.

Samsung Galaxy Flip5

Если вам в принципе требуется компактный гибкий телефон, Samsung Galaxy Flip 5 можно считать отличным вариантом. Вряд ли вы сможете найти достойного конкурента этой модели – здесь и влагозащита, и долгое время обновлений, и качественный шарнир, и отлично оптимизированное ПО, и возможность сервисного обслуживания в нашей стране.

Да, это не обычный флагман, и минусы у него тоже есть – например, слабая производительность в играх. Но в гибком аппарате это и не главное. Сравнивать Galaxy Flip 5 с Galaxy Fold 5 бессмысленно, поскольку они в первую очередь отличаются конструкцией, и здесь уже дело вкуса, кому что нравится (да и цена играет не последнюю роль).

На этом с вами будем прощаться. Поделитесь в комментариях своим мнением о Samsung Galaxy Flip 5, а также посмотрите наш видеообзор. До встречи!

Плюсы:

компактные габариты;

качественный шарнир и отсутствие щели между корпусом;

влагозащита IPX8;

премиальные материалы корпуса;

много цветовых вариантов;

качественный внутренний экран;

3,4-дюймовый внешний дисплей;

512 ГБ постоянной памяти премиум модификации;

стабильная и быстрая работа интерфейса;

долгое время поддержки от производителя;

функция FLEX Mode;

хорошие фото на основную камеру и ультраширик;

запись видео в 4K с оптической стабилизацией на главную камеру;

отличные фото и видео на фронтальную камеру;

нормальное время автономной работы;

наличие беспроводной зарядки.

Минусы:

скудная комплектация;

морщина на экране в разложенном состоянии;

сильный троттлинг;

плохая производительность в играх;

нет телефото объектива;

нет записи видео в 8K;

низкая скорость проводной и беспроводной зарядки.

Видеообзор