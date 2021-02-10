Складной Motorola RAZR 3 показали живьем

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Гибкая раскладушка с двойной камерой

Были времена, когда Motorola RAZR ассоциировался с чем-то престижным, модным и вожделенным. Тонкая раскладушка была имиджевым аппаратом и иконой стиля. Некогда великая компания уже под руководством китайцев решила возродить былую славу RAZR и выпустила раскладушки с гибким дисплеем.

Устройства получились спорными, а первенец и вовсе изобиловал откровенными косяками. Аппараты не стали популярными и особого восторга не вызвали. Компанию это не смутило, и она готовит к выходу очередной Motorola RAZR, третий по счету. Новинка получило кодовое имя Maven и в сеть слили ее фоточки.

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Нельзя сказать, что снимки оказались очень информативными и позволили рассмотреть Motorola RAZR 3 во всех подробностях. Но кое-что узнать все же удалось. Очевидно, что в плане дизайна крен сделан в сторону облика ключевого конкурента Samsung Galaxy Z Flip. Новинка получилась более сглаженной и с покатыми гранями.

На тыльной стороне Motorola RAZR установили двойную камеру, где главным должен быть датчик на 50 Мп со светосилой f/1.8 и помогать ему станет ультраширик на 13 Мп, который к тому же может выступать в роли макросенсора. Селфи-модуль предложат и его разрешение составит 32 Мп.

Ожидается, что Motorola RAZR 3 будет построен на базе Snapdragon 8 Gen 1, предложит 8/12 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб постоянной, а также гибкую матрицу разрешением FullHD+. Анонс смартфона ждут в июле или августе нынешнего года.

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Источник: gizmochina