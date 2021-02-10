Складных смартфонов будет становиться все больше

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Ждем увеличения поставок складных смартфонов в 10 раз и Samsung будет лидером

На данный момент складные смартфоны — вещи сильно переоцененные. Они не долговечные, хрупкие и дорогие. Но противоречивость и явная ненадежность мобильных устройств со складной конструкцией не помешают производителям и дальше разгонять тему таких устройств. Аналитики Counterpoint Research уверены, что лучшие времена складных смартфонов еще впереди.

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В частности, эксперты предрекают, что в следующем году поставки таких аппаратов вырастут втрое, а к 2023 году и вовсе в 10 раз. Если в этом году поставки складных устройств могут составить 9 млн, то вы можете сами легко посчитать, сколько может быть отгружено их в следующем году и в 2023.

В числе фаворитов и тех, кто будет доминировать в этом сегменте, называют Samsung. На долю ее складных устройств будет приходиться 88%. Это не сложно предугадать, если посмотреть на то, сколько складных мобильников уже есть и сколько планируется выпустить. Эксперты предсказывают, что даже если другие компании выпустят свои смартфоны со складной конструкцией, доля Samsung вряд ли будет меньше 75%.

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Если говорить о том, какие компании могут выпустить складные смартфоны, то называют такие бренды как Oppo, Vivo, Honor и Xiaomi. Складной iPhone может появиться в 2023 году.

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Источник: gizmochina