Сколько будет стоить Redmi K50 Pro

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Появился прогноз о цене Redmi K50 Pro и он весьма оптимистичный

Завтра состоится премьера Redmi K50 и Redmi K50 Pro. Самой интересной обещает быть «прошка», которая станет вторым смартфоном на рынке с Dimensity 9000. Сколько может компания запросить за этот смартфон? Инсайдеры готовы сделать свой прогноз.

Один из сетевых источников сообщил о том, что в Китае за Redmi K50 Pro будут просить $583. Учитывая то, что Oppo Find X5 Pro с Dimensity 9000 оценили в $917, Redmi K50 Pro станет самым доступным на рынке смартфоном с флагманским чипом от MediaTek. Кстати, столько же сейчас в Поднебесной просят за Redmi K50 Gaming Edition с процессором Snapdragon 8 Gen 1.

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Сейчас известно, что Redmi K50 Pro должен предложить 120-герцовый AMOLED-дисплей, минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой. Работать новинка под управлением операционной системы Android 12 с надстройкой MIUI 13 и тыльная камера получит трио датчиков с главным разрешением 108-мегапикселей.

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Источник: weibo